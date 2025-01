Windows 11 24H2 KB5050094 è in download: le novità

Già avvistato la scorsa settimana all’interno del canale Release Preview del programma Insider, l’aggiornamento cumulativo di anteprima KB5050094 arriva oggi su tutti i PC con sistema operativo Windows 11 24H2, portando il sistema operativo alla build 26100.3037. È disponibile per il download, anche se trattandosi di un rollout graduale, qualcuno potrebbe ancora non vederlo comparire. A differenza di quanto avviene con quelli distribuiti in occasione dei Patch Tuesday, la sua installazione non è obbligatoria.

Le novità dell’aggiornamento KB5050094 per Windows 11 24H2

Per controllarne la disponibilità è sufficiente aprire le Impostazioni , recarsi su Windows Update e far click su Verifica disponibilità aggiornamenti . In alternativa, Microsoft mette a disposizione i pacchetti .msu per l’installazione attraverso il portale Update Catalog.

Come anticipato in apertura, KB5050094 per Windows 11 24H2 è un pacchetto cumulativo opzionale di anteprima ovvero include novità non legate alla sicurezza che riguardano le funzionalità del sistema operativo. Elenchiamo di seguito quelle più importanti, prelevandole direttamente dal changelog ufficiale, a cui rimandiamo per tutte le altre informazioni.

Barra delle applicazioni: anteprime migliorate quando il cursore passa sopra le app sulla barra delle applicazioni (animazioni incluse);

Effetti di Windows Studio: visualizzata un’icona sulla barra delle applicazioni quando si utilizza un’app che supporta Windows Studio Effects (su PC con unità NPU);

Tipi di carattere: aggiunto Simsun-ExtG, un nuovo tipo di carattere per il cinese semplificato;

Esplora file: un click con il pulsante destro del mouse sugli elementi nel riquadro sinistro, mostra nel menu di scelta rapida il comando Nuova cartella.

A questo si aggiunge la correzione di problemi noti, anche quelli emersi nelle ultime settimane, incluso un bug legato alla funzionalità Auto HDR che a dicembre ha bloccato il rollout degli update. Eccoli.