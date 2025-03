Windows 10 22H2 KB5053643: novità update opzionale

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5053643 per Windows 10 22H2. Gli utenti troveranno poche novità interessanti perché il sistema operativo è ormai prossimo all’addio. Verrà infatti abbandonato il 14 ottobre 2025, quindi non ci saranno più update. Gli utenti saranno obbligati ad utilizzare Windows 11 oppure scegliere una soluzione alternativa.

Novità dell’aggiornamento KB5053643

L’aggiornamento KB5053643 è opzionale, quindi non verrà installato automaticamente quando l’utente verifica la disponibilità in Windows Update. Non include le patch di sicurezza (saranno disponibili l’8 aprile), pertanto non c’è l’urgenza di proteggere il computer.

L’unica novità è rappresentata dal tipo di carattere Noto CJK (cinese, giapponese, coreano). Ci sono inoltre due miglioramenti. Microsoft ha aggiornato i profili delle impostazioni di paese e operatore, denominati COSA (Country and Operator Settings Asset), e ottimizzato la funzionalità di ricerca per gli utenti europei.

L’aggiornamento include anche tre fix per i seguenti bug:

Anteprime : arresto anomalo delle anteprime in Esplora file e visualizzazione di pagine bianche

: arresto anomalo delle anteprime in Esplora file e visualizzazione di pagine bianche Desktop remoto : alcuni strumenti di risoluzione dei problemi di Richiesta supporto potrebbero non essere eseguiti in una sessione di desktop remoto

: alcuni strumenti di risoluzione dei problemi di Richiesta supporto potrebbero non essere eseguiti in una sessione di desktop remoto Stampanti: le stampanti USB che supportano sia i protocolli US Print che IPP su USB potrebbero generare testo non corretto

Come detto, l’installazione deve essere avviata manualmente in Windows Update. In alternativa è possibile scaricare il pacchetto KB5053643 dal Microsoft Catalog, facendo però attenzione alla versione corretta (x86, x64 o ARM64).