Windows 10 a 7 euro col Back To School di Godeal24

Settembre è alle porte e le vacanze estive sono agli sgoccioli: molti si stanno preparando per tornare a scuola e altri per il rientro in ufficio. Prepararsi per queste occasioni può voler dire spendere un mucchio di soldi soprattutto se c’è da comprare un nuovo dispositivo o aggiornare il vecchio: ecco perché le promozioni per il rientro a scuola risultano particolarmente interessanti in questo periodo.

Tra le tante che trovate attive in questo periodo ci sono quelle di Godeal24, che sta attualmente scontando diverse licenze sia per i programmi di Windows che le licenze per Windows 10. Si parla di licenze originali in promozione a partire da 7 euro e che permettono di risparmiare anche il 60%. E’ l’ultima settimana disponibile, perciò chi fosse interessato farebbe bene a non tergiversare troppo.

Offerte speciali senza coupon

Offerte Windows 10 Home a 8 euro

Coupon da utilizzare: SOLE45

Utilizzando il coupon SOLE45 si parte da 8 euro circa per acquistare Microsoft Windows 10 Pro. Acquistando una doppia licenza il prezzo diventa invece di poco superiore a 6 euro per PC.

Windows 10 + Microsoft Office

Coupon da utilizzare: SOLE60

Se decidete di acquistare una delle diverse versioni di Microsoft Office, Windows 10, nella sua versione Pro oppure Home, sarà incluso gratuitamente nel prezzo.

L'offerta Office 2016 + Windows Home 10 parte da soli 25 euro, mentre office 365 parte da soli 15 euro.

Il coupon da applicare è SOLE60.

Prezzi da non lasciarsi sfuggire. Ecco qui di seguito i link per l’acquisto.

Altri programmi utili

Per visionare tutte le offerte di Godeal24 basta cliccare su questo link diretto.

Fare acquisti su Godeal24 è facile: subito dopo l’ordine riceverete un’email contenente i codici prodotto. In caso di dubbi o domande potete contattare il servizio clienti all’indirizzo service@godeal24.com.

