Windows 10: aggiornamento a sorpresa per Esplora file

Sebbene Microsoft avesse dato comunicazione del fatto che Windows 10 non avrebbe più ricevuto aggiornamenti di rilievo per l’aggiunta di nuove funzionalità, nel corso degli ultimi giorni il penultimo sistema operativo dell’azienda di Redmond è stato comunque interessato da un update che ha implementato una nuova feature per Esplora file.

Windows 10: nuovo pulsante per il backup in Esplora file

Andando più in dettaglio, l’aggiornamento opzionale di agosto per Windows 10, quello siglato come KB5029331, ha permesso di ottenere la nuova app Backup, ma anche, per l’appunto, un nuovo pulsante “Avvia backup” in Esplora file per il backup di documenti, immagini ecc su OneDrive.

Il pulsante, visibile nella parte in alto a destra della schermata di Esplora file, qualora cliccato permette di avviare la funzione di OneDrive per l’esecuzione del backup delle cartelle importanti sul computer, assicurando pertanto che i file degli utenti siano sempre sincronizzati con il servizio di cloud storage.

Da tenere presente che Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente l’implementazione del nuovo pulsante, ma è comunque possibile attivarlo mettendo in pratica la seguente procedura, da attuare dopo aver installato l’aggiornamento dell’OS e la versione più recente dell’app OneDrive.

Scaricare ViVeTool ed estrarlo in una cartella a piacere. Avviare il Prompt dei comandi come amministratore e passare alla directory contenente i file ViVeTool utilizzando il comando CD (es. CD C:\vive ). Digitare vivetool /enable /id:40950986 e premere Invio. Riavviare il computer.

Dopo aver compiuto i passaggi appena indicati, avviando Esplora file e accedendo alle cartelle Documenti, Immagini, Video o Musica sarà possibile individuare il nuovo pulsante nella scheda Home della barra multifunzione.