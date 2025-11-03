Windows 10 crolla su Steam: i giocatori passano a Windows 11

Il 14 ottobre 2025 Microsoft ha tirato giù la saracinesca su Windows 10. Ha dichiarato ufficialmente chiuso il supporto per l’OS che per anni è stato il cavallo di battaglia di centinaia di milioni di utenti. E i gamers, solitamente ostili al cambiamento, hanno fatto qualcosa di sorprendente: stanno iniziando a passare a Windows 11. Chi lo dice? I dati dell’Hardware & Software Survey di Steam relativi a ottobre 2025.

Windows 10 crolla su Steam, Windows 11 conquista sempre più giocatori

Windows 11 ora detiene il 63,57% di tutti gli utenti Steam. Un salto (di 3,18 punti) che di solito si vede solo quando c’è un valido motivo per cambiare. E a quanto pare, il fatto che Microsoft non supporti più Windows 10 è una ragione abbastanza convincente.

Windows 10, nel frattempo, ha perso 3,94 punti scivolando al 31,14%. È ancora un terzo degli utenti Steam, una fetta enorme che dimostra quanto l’OS del 2015 sia ancora radicato nelle configurazioni gaming, ma la direzione è chiara. Il declino è iniziato, e probabilmente continuerà.

Ma lo 0,09% degli utenti Steam usa ancora Windows 7. Sì, quel Windows 7 il cui supporto è finito nel gennaio 2020, quasi sei anni fa. Anche Steam ha smesso di supportarlo ufficialmente, limitando l’accesso ad alcune funzionalità per chi ostinatamente rifiuta di aggiornare.

Windows domina ancora (ma con qualche crepa)

Nel complesso, Windows mantiene un predominio schiacciante su Steam con il 94,84% della quota di mercato. È sceso solo di 0,75 punti. Linux è secondo con un modesto 3,05%, mentre macOS arranca al terzo posto con il 2,11%.

Il fatto che Linux abbia superato il 3% è quasi una notizia in sé. Per anni la piattaforma open source è rimasta sotto quella soglia psicologica, e ora finalmente l’ha oltrepassata. Windows ha ancora trenta volte più utenti, ma è un segnale che Steam Deck e Proton stanno effettivamente rendendo il gaming su Linux una possibilità concreta.

Tra le distribuzioni Linux, Arch Linux è la più popolare con lo 0,31%. Sul fronte macOS, le versioni 15.6.1 e 26 sono praticamente a pari merito con lo 0,51% e 0,50% rispettivamente. Che conferma quello che già sapevamo: i Mac non sono macchine da gaming, e chi gioca su Mac probabilmente lo fa per necessità più che per scelta.

L’hardware che regna sovrano: Nvidia, 16GB e 1080p

Sul fronte hardware, i dati confermano tendenze ormai consolidate. La Nvidia RTX 3060 desktop è ancora la GPU più popolare su Steam. La versione laptop della RTX 4060 è seconda, mentre la RTX 3050 occupa il terzo posto. Nessuna singola GPU domina davvero, ma Nvidia chiaramente controlla la scena. AMD e Intel esistono a malapena in questi dati…

La RAM standard è ormai 16GB, posseduta dal 41,49% degli utenti. È il nuovo corso. I processori a 6 core sono i più comuni (28,69%), mentre 8GB di VRAM è lo standard per il 33,46% degli utenti. E il display? Ancora 1080p per la stragrande maggioranza. Nonostante anni di spinte verso 1440p e 4K, il buon vecchio Full HD rimane il re indiscusso del gaming su PC. Forse perché costa meno, forse perché le GPU rendono meglio a quella risoluzione, forse perché a 24 pollici la differenza con risoluzioni superiori non è così drammatica.

Appuntamento al prossimo sondaggio, quando Windows 10 avrà perso altri 4 punti e qualche vecchio guerriero di Windows 7 avrà finalmente ceduto e fatto l’upgrade. O magari no.