Windows 10 (KB5012599): il Patch Tuesday di aprile

Così come Windows 11 con l’aggiornamento KB5012592, in queste ore anche Windows 10 riceve il Patch Tuesday di aprile 2022. Il pacchetto si presenta come KB5012599 sulle versioni 2004, 20H2, v21H1 e 21H2 del sistema operativo (rispettivamente bild 19042.1645, 19042.1645, 19043.1645, e 19044.1645), KB5012591 sulla 1909 (build 18363.2212), KB5012647 sulla 1809 (build 17763.2803), KB5012596 sulla 1607 (build 14393.5066) e KB5012653 sulla 1507 (build 10240.19265).

Windows 10, aggiornamento KB5012599: le novità

Come sempre in questi casi, l’update corregge i bug riscontrati nelle versioni precedenti e risolve alcune problematiche riguardanti la sicurezza. Non mancano però le funzionalità inedite. Una di questa è battezzata Search Highlights e pensata dal gruppo di Redmond per mettere in evidenza gli argomenti ritenuti di maggior rilievo in seguito a una ricerca. Fa leva sul motore Bing. Qui sotto un esempio relativo alla Giornata della Terra che si celebrerà il 22 aprile. Potrà tornare utile anche negli ambiti aziendale e scolastico, ponendo all’attenzione di dipendenti, collaboratori e studenti scadenze specifiche, contatti, documenti o altro.

La funzionalità Search Highlights su Windows 10 (fonte: Windows Latest)

Ancora, KB5012599 introduce nuove possibilità di personalizzazione per l’aspetto delle notifiche. Il focus è però concentrato sulla correzione di vulnerabilità e falle: tra queste, 10 sono etichettate come Critical e potenzialmente esposte a exploit per l’esecuzione di codice da remoto sui dispositivi compromessi. La software house è inoltre intervenuta su 26 problemi riscontrati nel browser Edge.

Capitolo bug: tra i molti risolti, uno che impediva la corretta comparsa di elementi legati ad Outlook in seguito a una ricerca e un altro che comprometteva l’autenticazione a servizi come Outlook e Teams attraverso dispositivi Android.

Per scaricare e installare il Patch Tuesday di aprile destinato a Windows 10 non bisogna far altro che avviare l’utility Windows Update e seguire le istruzioni mostrate a schermo per completare la procedura. In alternativa è possibile effettuare il procedimento partendo da un download manuale attraverso le pagine del Microsoft Update Catalog. Al termine è richiesto un riavvio del PC.