Windows 11 (KB5012592): il Patch Tuesday di aprile

È di nuovo tempo di aggiornamenti per Windows 11: Microsoft ha dato via al rilascio del Patch Tuesday di aprile 2022 per il sistema operativo. Il pacchetto, contrassegnato come KB5012592, include numerosi update dedicati alla sicurezza, la correzione dei bug riscontrati nelle release precedenti e alcune funzionalità inedite (in realtà già sperimentate da chi ha installato KB5011563).

KB5012592: il Patch Tuesday di aprile per Windows 11

Partiamo proprio da queste ultime. Una è quella che permette di cambiare il browser predefinito per la navigazione in un solo click. Ciò è reso possibile dall’introduzione di un pulsante dedicato all’interno delle Impostazioni (visibile nello screenshot di seguito). Per ulteriori dettagli consultare l’articolo dedicato pubblicato a fine marzo.

Altre novità (26 in totale) riguardano la possibilità di mostrare fino a tre notifiche con priorità elevata in contemporanea per diverso tempo in fase di test e il fix di un bug che impediva di mantenere il focus sui file OneDrive dopo averli rinominati.

Per scaricare il nuovo Patch Tuesday di Windows 11 non bisogna far altro che avviare l’utility Windows Update, attendere che la disponibilità sia rilevata in automatico (o forzare l’operazione con un click su “Cerca Aggiornamenti”) e infine dare il via ai processi di download e installazione. In alternativa, il pacchetto può essere scaricato dalle pagine del Microsoft Update Catalog. Al termine è richiesto un riavvio del PC.

In tema di sicurezza, gli aggiornamenti cumulativi mensili per i sistemi operativi di casa Microsoft correggono numerosi bug e falle. Sono 119 in totale (senza contarne altre 26 relative esclusivamente al browser Edge), due delle quali di tipo 0-day (CVE-2022-26904 e CVE-2022-24521), una oggetto di exploit.

Disponibile per il download anche KB5012599, il Patch Tuesday di aprile 2022 per Windows 10. Include alcune funzionalità inedite come Search Highlights (giunta anche su W11) che mette in evidenza elementi ritenuti di rilevanza nella schermata di ricerca.