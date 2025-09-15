Windows 10: Microsoft ricorda la fine del supporto tra 30 giorni

Microsoft ha ricordato agli utenti che il 14 ottobre 2025 il supporto per Windows 10 giungerà al termine, incluse le edizioni Windows 10 2015 LTSB e Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015. Dopo questa data, non saranno più disponibili aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug o assistenza tecnica per problemi legati a sicurezza, stabilità o usabilità. Ciò vale per tutte le edizioni del sistema.

Windows 10: il supporto termina tra 30 giorni

Come annunciato nel Centro Messaggi Microsoft, l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2025 sarà l’ultimo disponibile per Windows 10. Senza questi aggiornamenti, i dispositivi che ne fanno uso rimarranno obsoleti, e quindi più esposti a rischi di sicurezza.

Naturalmente, tra le soluzioni offerte da Microsoft per continuare a rimanere aggiornati, c’è quella di passare al più presto a Windows 11, verificandone la compatibilità con il proprio sistema con PC Health Check. L’ultima versione del sistema operativo si prepara a ricevere l’aggiornamento 25H2, da poco rilasciato in versione ISO, che introdurrà alcune nuove funzionalità attivate tramite il pacchetto di abilitazione.

Chi tuttavia, rimanendo a Windows 10, non ha intenzione di effettuare l’aggiornamento, può ancora usufruire del programma ESU (Extended Security Updates), il quale consente di ricevere aggiornamenti di sicurezza per un anno aggiuntivo, sia per gli utenti domestici che le aziende. Il programma è a pagamento, ma gli utenti domestici hanno la possibilità di iscriversi facendo uso dei punti Microsoft Rewards o attivando il backup su clodu attraverso Windows Backup.

Le versioni ancora supportate

Per dispositivi specializzati, come quelli industriali o medici, le versioni Long-Term Servicing Channel (LTSC) garantiscono aggiornamenti oltre ottobre 2025. Questo interessa nello specifico le versioni Enterprise LTSC 2021, la quale avrà supporto fino al 12 gennaio 2027 (con supporto esteso per l’edizione IoT Enterprise), ed Enterprise LTSC 2019 supporto fino al 9 gennaio 2029.

Un’altra alternativa al termine del supporto a Windows 10 è il programma 365, che permette di utilizzare l’ultima versione interamente su cloud.

Nonostante la canonica lenta crescita iniziale, Windows 11 ha ormai superato la precedente versione nelle statistiche, con oltre il 53% di base installata rispetto al 42% della versione precedente, che risulta comunque un grosso bacino di utenza. Un sondaggio Steam di agosto rivela inoltre che il 60,39% dei giocatori utilizza Windows 11, mentre il 35,08% rimane ancora su Windows 10.