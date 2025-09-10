Windows 10: nuovi correttivi nell'aggiornamento KB5065429

Il pacchetto KB5065429 è l’ultimo aggiornamento per Windows 10, destinato alle versioni 21H2 e 22H2. Include correzioni di bug, miglioramenti alla stabilità e nuove misure di sicurezza per gli amministratori IT.

L’aggiornamento interessa le versioni Enterprise LTSC 2021 e IoT Enterprise LTSC 2021, con soluzioni a problemi noti, insieme a ottimizzazioni per l’esperienza d’uso.

Microsoft aggiorna la sicurezza di Windows 10 con il pacchetto KB5065429

Il nuovo aggiornamento per Windows 10 include le correzioni e i miglioramenti qualitativi già presenti nei precedenti aggiornamenti di agosto 2025, in particolare i pacchetti KB5063709 e KB5066188.

Le correzioni principali interessano:

Server dei file : misure di rafforzamento della sicurezza per il protocollo SMB (Server Message Block). Gli amministratori IT possono implementare protezioni contro la vulnerabilità CVE-2025-55234 (Windows SMB Elevation of Privilege Vulnerability), i cui dettagli tecnici sono approfonditi in una pagina dedicata.

: misure di rafforzamento della sicurezza per il protocollo SMB (Server Message Block). Gli amministratori IT possono implementare protezioni contro la vulnerabilità CVE-2025-55234 (Windows SMB Elevation of Privilege Vulnerability), i cui dettagli tecnici sono approfonditi in una pagina dedicata. Problemi UAC : è stato risolto un problema che causava prompt imprevisti del Controllo Account Utente, per gli utenti non amministratori, durante l’esecuzione di operazioni di configurazione o riparazione di applicazioni tramite l’installatore MSI. Questo bug interessava applicazioni come Office Professional Plus 2010 e vari software Autodesk, tra cui AutoCAD. La correzione riduce l’intervento del prompt per le riparazioni MSI e consente agli amministratori IT di aggiungere applicazioni specifiche a una lista di autorizzazioni, eliminando del tutto i prompt UAC.

: è stato risolto un problema che causava prompt imprevisti del Controllo Account Utente, per gli utenti non amministratori, durante l’esecuzione di operazioni di configurazione o riparazione di applicazioni tramite l’installatore MSI. Questo bug interessava applicazioni come Office Professional Plus 2010 e vari software Autodesk, tra cui AutoCAD. La correzione riduce l’intervento del prompt per le riparazioni MSI e consente agli amministratori IT di aggiungere applicazioni specifiche a una lista di autorizzazioni, eliminando del tutto i prompt UAC. WinSock: risolto un problema noto introdotto con l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2025 (KB5063709), causa di ritardi o prestazioni audio/video non uniformi durante l’uso di Network Device Interface per lo streaming o il trasferimento di feed tra PC.

L’aggiornamento per Windows 10 include anche il Servicing Stack Update (KB5063979, build 19044.6271 e 19045.6271), che migliora l’affidabilità del processo di aggiornamento del sistema ottimizzando il componente responsabile dell’installazione degli aggiornamenti, per ridurre il rischio di errori.

Il pacchetto KB5065429 è distribuito attraverso Windows Update. Richiede l’installazione del pacchetto KB5005260, oppure del KB5031539 per le immagini di sistema offline.