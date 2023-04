Windows 10, disponibile Patch Tuesday aprile 2023: le novità

Parallelamente all’aggiornamento cumulativo per Windows 11, anche Windows 10 riceve il Patch Tuesday di aprile 2023. La tradizione di casa Microsoft vede difatti il debutto di patch obbligatorie mensili sui sistemi operativi ancora supportati e, nonostante la spinta sull’ultima iterazione Windows 11, la società di Redmond ancora offre le patch per alcune versioni del predecessore. Vediamo quali sono le novità in arrivo.

Altro aggiornamento per Windows 10

Come ripreso da Bleeping Computer, il Patch Tuesday di questo mese arriva nelle seguenti versioni dell’OS:

Windows 10 versione 1507 — KB5025234 (OS Build 10240.19869)

Windows 10 versione 1607 — KB5025228 (OS Build 14393.5850)

Windows 10 versione 1809 — KB5025229 (OS Build 17763.4252)

Windows 10 versioni 20H2, 21H1, 21H2, e 22H2 — KB5025221 (OS Build 19042.2846, 19044.2846, e 19045.2846)

Altre iterazioni come la numero 2004 o la 1909 sono ufficialmente entrate nella fase End of Service, che comporta la mancanza di supporto tecnico, da diverso tempo. È evidente, pertanto, che il gigante statunitense stia lentamente procedendo verso l’abbandono completo del sistema operativo a favore di Windows 11.

Alla luce di ciò, è facile comprendere i motivi per cui il sistema operativo non abbia ricevuto particolari novità questo mese eccetto per un fix a problemi di compatibilità non specificati, la Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) e un totale di 97 fix per falle di sicurezza di vario genere.

L’update è quindi scaricabile tramite Windows Update a partire da oggi, 12 aprile 2023: è sufficiente visitare la scheda delle Impostazioni dedicata e cliccare eventualmente sul pulsante apposito per avviare il processo di download e installazione.