Windows 10, problemi con stampanti dopo Patch Tuesday aprile 2023

Mentre Windows 11 mostra altre novità grazie alle build per Insider numero 23440 e 25346, gli utenti di Windows 10 si lamentano del più recente aggiornamento cumulativo KB5025221, ovvero il Patch Tuesday di aprile 2023, in quanto presenterebbe una serie diffusa di problemi tecnici non indifferenti. In particolar modo, sembrerebbero verificarsi difficoltà con il corretto utilizzo delle stampanti.

Cosa succede su Windows 10 ad aprile?

Stando a quanto ripreso dai colleghi di Windows Latest a partire da numerose segnalazioni da parte dei consumatori, l’update dell’11 aprile causerebbe problemi con l’uso dello scanner di documenti su stampanti come Brother DCP-L2540DW – ma non è, naturalmente, l’unico modello interessato. I report tra Reddit e i forum Microsoft sembrano essere aumentati nel corso delle ultime ore, con utenti che parlano dell’interruzione del funzionamento della stampante nonostante il corretto invio dei documenti da stampare al dispositivo.

L’unica soluzione identificata dal pubblico in attesa dell’effettivo riconoscimento del bug e del rilascio di un fix definitivo consiste, pertanto, nella disinstallazione dell’update. Per farlo bisogna recarsi sul pannello di controllo, aprire la scheda “Programmi e funzionalità” e poi “Visualizza aggiornamenti installati”. A questo punto, bisogna individuare l’aggiornamento KB5025221 per poi procedere con la disinstallazione tramite il pulsante destro del mouse. Infine, riavviato il computer, il sistema tornerà alla versione precedentemente installata.

È importante notare, tuttavia, che la disinstallazione degli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 per il mese di aprile 2023 potrebbe esporre il sistema a vulnerabilità di sicurezza o altri problemi per i quali è stato rilasciato, in quanto contenente i fix del caso.