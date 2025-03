Windows 11/10 non disinstallerà più Copilot automaticamente

Pochi giorni fa, un bug negli aggiornamenti di Windows 11 e 10 di marzo, disinstallava automaticamente l’assistente Copilot. Per alcuni, è stata una vera benedizione… Già, perché mentre Microsoft non vede l’ora di infilare Copilot ovunque, persino nei videogiochi, molti utenti di Windows non condividono lo stesso entusiasmo.

Anzi, quando è stato segnalato il bug che faceva sparire Copilot dai PC, i commenti ironici si sono sprecati. “Il miglior aggiornamento di Windows da anni“, ha ironizzato qualcuno.

Microsoft risolve il bug che disinstallava involontariamente Copilot dai PC

Le speranze dei detrattori di Copilot sono state presto disattese. Microsoft ha risolto il problema in tempi record. Di certo è una buona notizia per chi usa Copilot quotidianamente. Per tutti gli altri, la pacchia è finita. Ma cosa è successo? Il gigante di Redmond non ha spiegato cosa ha causato il problema, né come l’ha risolto.

Microsoft si è limitata a dire che “i dispositivi interessati stanno tornando al loro stato originale“. Insomma, niente dettagli tecnici, ma di certo Microsoft non vuole rinunciare al suo assistente AI, anche se non piace proprio a tutti.

Come reinstallare l’assistente AI sul PC

Per chi si fosse perso Copilot a causa della disinstallazione selvaggia, niente paura. Microsoft spiega che basta reinstallare l’app dallo Store e agganciarla di nuovo alla barra delle applicazioni. Un’operazione banale, ma che molti utenti potrebbero “dimenticarsi” volontariamente di fare…