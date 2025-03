Windows 11, l'aggiornamento disinstalla Copilot per errore

L’ultimo aggiornamento di Windows 11 ha fatto un bel casino. Ha disinstallato l’app Copilot e togliendola dalla barra delle applicazioni.

Windows 11, bug rimuove involontariamente l’App Copilot

Ovviamente Microsoft non ha potuto far finta di niente. In un documento di supporto per l’aggiornamento di marzo, ha dovuto ammettere che c’è un problemino con l’app Copilot su alcuni dispositivi. Ma possiamo stare tranquilli, sta lavorando per risolverlo. Nel frattempo, chi è tra gli sfortunati, può sempre reinstallare Copilot dal Microsoft Store e rimetterlo manualmente sulla barra delle applicazioni. Niente di trascendentale.

per Microsoft è chiaramente un errore dell’aggiornamento. Ma c’è da scommettere che qualche utente di Windows 11 che non vedeva l’ora di liberarsi di Copilot stia festeggiando… Del resto, Microsoft sta ancora cercando di capire come rendere il suo assistente AI davvero utile e ben integrato nel sistema operativo. Prima era solo una web app basica, poi è diventato un’app nativa con una UI migliorata e persino una scorciatoia per parlarci come si faceva con Cortana ai tempi di Windows 10.

Il futuro di Copilot? Lo scopriremo il 4 aprile

Ma Microsoft non si arrende. Anzi, ha in serbo grossi piani per Copilot, che svelerà il 4 aprile in un evento speciale per il suo 50° anniversario. Sul palco ci sarà nientemeno che Mustafa Suleyman, il CEO della divisione AI di Microsoft, pronto a stupirci con nuove funzionalità per Copilot. E chissà, magari annuncerà anche i fantomatici modelli di ragionamento AI sviluppati internamente per competere ad armi pari con OpenAI. O forse ci dirà come evitare che Copilot sparisca di nuovo con il prossimo aggiornamento di Windows…