Windows 11 2022 Update: problemi con il desktop remoto

Windows 11 2022 Update è disponibile per tutti dal 20 settembre scorso, ma Microsoft ha scelto di distribuirlo in maniera graduale tra gli utenti in possesso dei dispositivi con i requisiti minimi per supportarlo per fare in modo da evitare che eventuali bug e problemi potessero dilagare. Peccato solo che gestire la situazione sta forse risultando un tantino complicato, in quanto le difficoltà riscontate stanno diventando decisamente molte, forse troppe. Ai problemi già noti, come quello con le stampanti e quello relativo ai dischi dinamici, va ora a sommarsi quello con la funzione Connessione Desktop Remoto.

Windows 11 2022 Update: Houston, abbiamo un problema con i desktop remoti

Andando più nello specifico, secondo quanto riferito da svariati utenti sui forum di Microsoft e su vari canali social, Windows 11 ha difficoltà a connettersi ai desktop remoti dopo l’installazione della versione 22H2 del sistema operativo. I “sintomi” sono variabili da caso a caso: problemi di connessione, disconnessioni casuali e blocchi.

Per il momento il problema non è stato riconosciuto in via ufficiale da Microsoft, ma un dipendente ha fatto sapere che l’azienda è a conoscenza della situazione e sta esaminando i vari report per capire da cosa possa dipendere e, ovviamente, anche e sopratutto per trovare una soluzione.