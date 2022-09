Windows 11 2022 Update: problemi con le stampanti

Dopo aver installato Windows 11 2022 Update, diversi utenti hanno segnalato la comparsa di problemi con le stampanti che usano determinati driver. Microsoft ha quindi deciso di attivare un “compatibility hold” per bloccare l’installazione dell’aggiornamento. In attesa del fix, l’unico modo per passare a Windows 11 2022 Update è rimuovere la stampante.

Windows 11: PrintNightmare parte seconda?

L’anno scorso sono stati segnalati e risolti diversi problemi relativi alle stampanti, introdotti con alcuni aggiornamenti cumulativi, per i quali era stato coniato il termine PrintNightmare. Stavolta il bug è stato segnalato in seguito all’installazione di Windows 11 2022 Update, ma il problema è relativo ad un stato precedente l’upgrade.

Microsoft spiega che il bug riguarda le stampanti che usano i driver IPP Class o Universal Print, installate su dispositivi Windows con problemi di connettività. Il sistema operativo deve “vedere” la stampante per identificare tutte le funzionalità. In caso contrario verranno mostrate solo le impostazioni predefinite. L’utente non potrà quindi usare la stampa fronte/retro, cambiare dimensione e tipo di carta o scegliere risoluzioni superiori a 300×300 dpi.

Il “compatibility hold” impedisce ai dispositivi con problemi di connettività con le stampanti di installare Windows 11 2022 Update. Microsoft suggerisce come soluzione temporanea di rimuovere le stampanti con driver IPP Class o Universal Print, prima di effettuare l’upgrade. Il fix risolutivo verrà distribuito con un futuro aggiornamento mensile. Altri problemi recenti riguardano i driver NVIDIA e Intel.