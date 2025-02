Windows 11 23H2: aggiornamento opzionale KB5052094

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento cumulativo opzionale KB5052094 per Windows 11 23H2 e Windows 11 22H2 (solo edizioni Enterprise e Education). Include novità, miglioramenti e bug fix della versione preliminare rilasciata nel canale Release Preview del programma Insider.

Windows 11 23H2/22H2 KB5052094: novità

L’aggiornamento KB5052094 di Windows 11 24H2/23H2 è opzionale perché non viene installato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante in Windows Update. Mancano le patch di sicurezza che verranno aggiunte nell’update obbligatorio dell’11 marzo. Al termine dell’installazione, i numeri di build diventeranno 22631.4974 (Windows 11 23H2) e 22621.4974 (Windows 11 22H2).

Queste sono le principali novità dell’aggiornamento:

Barra delle applicazioni : è possibile condividere i file direttamente dalla jump list visualizzata quando si clicca con il pulsante destro del mouse su un’app

: è possibile condividere i file direttamente dalla jump list visualizzata quando si clicca con il pulsante destro del mouse su un’app Windows Spotlight : per trovare altre informazioni sull’immagine di sfondo è sufficiente posizionare il puntatore del mouse sull’immagine o fare clic sull’icona “Informazioni su questa immagine“

: per trovare altre informazioni sull’immagine di sfondo è sufficiente posizionare il puntatore del mouse sull’immagine o fare clic sull’icona “Informazioni su questa immagine“ Schermata di blocco : altre informazioni sull’immagine sono mostrate selezionando il pulsante “Mi piace“

: altre informazioni sull’immagine sono mostrate selezionando il pulsante “Mi piace“ Assistente vocale : nuove funzioni per la modalità di scansione

: nuove funzioni per la modalità di scansione Abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass : nuova scheda nella home page delle impostazioni che permette di invitare amici e familiari

: nuova scheda nella home page delle impostazioni che permette di invitare amici e familiari Esplora file: ora si può posticipare o disattivare il promemoria “Avvia backup” nella barra degli indirizzi

Microsoft ha risolto anche diversi bug, tra cui quello che impediva l’uso delle connessioni OpenSSH. Vengono inoltre mostrati i colori corretti quando l’utente apre il menu Gestione account nel menu Start.

L’unica novità di rilievo per Windows 11 22H2 (edizioni Enteprise e Education) è la nuova home page visibile sui computer gestiti da un amministratore IT. Sono presenti due schede per le aziende che mostrano le informazioni sul dispositivo e le funzionalità di accessibilità.