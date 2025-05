Windows 11 23H2: aggiornamento opzionale KB5058502

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento opzionale KB5058502 per Windows 11 23H2. Include tutte le novità della build 22631.5409 rilasciata per gli Insider nel canale Release Preview a metà maggio. Nei prossimi giorni arriverà anche l’update opzionale per Windows 11 24H2.

Windows 11 23H2 KB5058502:novità

L’aggiornamento KB5058502 deve essere installato manualmente dagli utenti tramite Windows Update o Microsoft Update Catalog. Diventerà obbligatorio il 10 giugno quando verranno aggiunte le patch di sicurezza. Al termine dell’installazione, la build di Windows 11 23H2 sarà 22631.5413.

Queste sono le novità per l’app Copilot:

È possibile aprire Copilot con la combinazione di tasti Windows + C. Le relazioni opzioni di personalizzazione sono in Impostazioni > Personalizzazione > Immissione di testo .

. Tenendo premuto per due secondi la suddetta combinazione di tasti o il tasto Copilot (se presente) è possibile interagire con la voce.

Queste sono altre novità:

Cerca sulla barra delle applicazioni : supporto migliorato per i provider di ricerca in Europa.

: supporto migliorato per i provider di ricerca in Europa. Impostazioni : nuova sezione in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema per le domande frequenti su configurazione del sistema, prestazioni e compatibilità.

: nuova sezione in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema per le domande frequenti su configurazione del sistema, prestazioni e compatibilità. Widget : disponibili alcuni aggiornamenti per i widget sulla schermata di blocco in Europa. Il widget Meteo supporta la personalizzazione. Altri widget saranno personalizzabili in futuro.

: disponibili alcuni aggiornamenti per i widget sulla schermata di blocco in Europa. Il widget Meteo supporta la personalizzazione. Altri widget saranno personalizzabili in futuro. Windows Share: quando si trascina un file locale da Esplora file o dal desktop, nella parte superiore dello schermo viene visualizzata una barra che permette di aprire il file con l’app suggerita.

L’aggiornamento include anche vari bug fix. In attesa del corrispondente update per Windows 11 24H2, Microsoft ha rilasciato un fix “out-of-band” per le macchine virtuali basate su Hyper-V.