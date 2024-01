Windows 11 24H2 (2024 Update) Germanium: nuovo indizio

Nota internamente come “ge_release” e con il nome in codice Germanium, la prossima versione del sistema operativo Microsoft potrebbe chiamarsi, nella sua incarnazione definitiva, Windows 11 24H2 oppure W11 2024 Update. Questo smentirebbe le voci di corridoio a proposito dell’arrivo di Windows 12 già entro la seconda metà di quest’anno.

Windows 11 24H2 o Windows 12?

Per chi non ne fosse a conoscenza, durante i lavori di preparazione, la software house è solita attribuire agli aggiornamenti della piattaforma un appellativo ispirato agli elementi della tavola periodica. Questa volta è il caso del Germanio (Ge, numero atomico 32). In passato è toccato a Cobalt (21H2) e Nickel (22H2), mentre il più recente 23H2 è stato basato sul codice del precedente 22H2. L’altro nome in codice fin qui emerso per 24H2 è Hudson Valley, che segue Sun Valley 2 e ancor prima Sun Valley.

Per quanto riguarda la data di uscita, l’ipotesi più probabile è quella che punta al periodo compreso tra settembre e ottobre 2024.

L’addio di Panos Panay, passato ad Amazon dopo 19 anni di servizio, potrebbe aver cambiato la strategia della software house. Il suo successore sembra prediligere un approccio diverso, preferendo non forzare l’uscita di una versione inedita della piattaforma. Questo eviterebbe di rendere ancor più marcato il problema legato alla sua frammentazione. Ricordiamo che, ancora oggi, oltre il 67% degli utenti PC è fermo a W10.

Proprio ieri siamo tornati a scrivere di Windows 12, nuova evoluzione del sistema operativo di casa Microsoft per la quale, secondo una nuovo indizio, sarebbe già stata avviata una fase di test interna. Al momento non ci sono però indicazioni precise relative alla finestra di lancio.

Sono dunque due le ipotesi al vaglio. Il lancio di W11 24H2 (2024 Update) in autunno con il conseguente rinvio di W12 al 2025 oppure l’esordio di W12 già nel corso del 2024. In entrambi i casi, il prossimo aggiornamento del sistema operativo sarà farcito di funzionalità legate all’intelligenza artificiale, come già in parte accaduto con l’introduzione di Copilot.