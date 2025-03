Windows 11 24H2: due nuove build con diverse novità

Microsoft ha annunciato la disponibilità di due nuove versioni preliminari di Windows 11 24H2. Gli utenti iscritti al programma Insider troveranno la build 26100.3624 (KB5053656) nel canale Release Preview e la build 26120.3585 (KB5053644) nel canale Beta. Tutte le novità riguardano i Copilot+ PC.

Ricerca semantica per documenti e foto

Le due novità principali incluse nella build 26100.3624 (KB5053656) migliorano la ricerca di documenti, foto e impostazioni sui Copilot+ PC con processori Snapdragon di Qualcomm. Grazie ai modelli di intelligenza artificiale generativa installati sul dispositivo, gli utenti possono sfruttare la ricerca semantica in Esplora file, nella barra delle applicazioni e nelle impostazioni.

Non serve più ricordare nomi e termini specifici, in quanto Windows 11 24H2 effettua la ricerca analizzando il testo e il contenuto delle immagini. La stessa funzionalità è presente della build 26120.3585 (KB5053644) per i Copilot+ PC con processori AMD e Intel. Al momento sono supportate solo sei lingue (inglese, cinese, francese, tedesco giapponese e spagnolo) e i seguenti tipi di file: .txt, .pdf, .docx, .doc, .rtf, .pptx, .ppt, .xls, .xlsx, .jpg/.jpeg, .png, .gif, .bmp e .ico.

La ricerca semantica può essere sfruttata anche per cercare immagini sul cloud. È necessario però utilizzare lo stesso account Microsoft per Windows 11 24H2 e OneDrive. In futuro verrà aggiunto il supporto per servizi di cloud storage di terze parti. La stessa funzionalità è presente della build 26120.3585 (KB5053644) per i Copilot+ PC con processori AMD e Intel.

La ricerca semantica deve essere attivata dall’utente nelle impostazioni per ovvi motivi di privacy. Microsoft consiglia di collegare i notebook alla rete elettrica durante l’indicizzazione iniziale dei contenuti.

Gli Insider iscritti al canale Dev possono installare la build 26200.5510 (KB5054148), la prima della serie 26200, che include tutte le novità della build 26120.3576.