Windows 11 24H2: novità della build 26120.4161

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 26120.4161 (KB5058515) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Anche stavolta c’è una funzionalità AI per Copilot+ PC, ovvero una nuova azione di testo con Click to Do. Le altre novità sono per tutti i dispositivi. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 27863 nel canale Canary con il supporto per la crittografia post-quantum.

Novità della build 26120.4161

Gli utenti che usano un Copilot+ PC possono testare la nuova azione di Click to Do che permette la generazione di una bozza in Word a partire dal testo selezionato. La funzionalità, disponibile gradualmente durante le prossime settimane, sarà accessibile solo con abbonamento a Microsoft 365 Copilot.

Dopo l’iniziale rollout in Europa, tutti gli utenti possono ora personalizzare il lock screen scegliendo i widget che supportano la piccola dimensione, tra cui meteo, traffico e sport. La build 26120.4161 include inoltre il supporto per multiple dashboard di widget (accessibili tramite la barra di navigazione sinistra).

Quando l’utente usa la voce “Apri con” nel menu contestuale viene suggerita l’app per un determinato tipo di file che può essere scaricata dal Microsoft Store. Nella build sono presenti infine le prime informazioni sulla funzionalità che permetterà la migrazione di file e impostazioni dal vecchio al nuovo PC.

Novità della build 27863

La build 27863 include solo una novità. Microsoft ha aggiunto il supporto per la crittografia post-quantum annunciata durante la conferenza Build 2025. In particolare sono disponibili gli algoritmi di firma ML-DSA nelle API NCrypt e BCrypt, oltre alle API Crypt32.