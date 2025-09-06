Windows 11 25H2: aggiornamento pronto, ma le ISO non arrivano

Microsoft ha iniziato a distribuire Windows 11 25H2 nel canale Release Preview, come da tradizione autunnale (l’estate sta finendo…). L’aggiornamento dovrebbe diventare opzionale per tutti entro fine settembre, con rilascio generale previsto per ottobre.

Microsoft posticipa le ISO di Windows 11 25H2: ecco cosa cambia

Ma c’è un intoppo: le immagini ISO, attese per questa settimana, sono state ufficialmente posticipate. Nel changelog aggiornato il 4 settembre, Microsoft ha scritto: “Le ISO per Windows 11, versione 25H2, sono state rinviate e saranno disponibili a breve.”

Per chi aspettava di testare la nuova versione con un’installazione pulita, è un po’ una delusione. Al momento, l’unico modo per provarla è tramite Windows Update, a patto però di essere iscritti al programma Insider.

Un aggiornamento “leggero” ma strategico

A differenza della versione 24H2, che ha introdotto modifiche strutturali, Windows 11 25H2 sarà distribuito come pacchetto di abilitazione (eKB). Questo significa che 25H2 e 24H2 condividono lo stesso sistema operativo di base e gli stessi file.

Le nuove funzionalità sono già presenti nei file di sistema, ma restano dormienti fino all’attivazione tramite l’eKB, che agisce come una sorta di interruttore. Una volta installato, basta un riavvio per completare l’aggiornamento, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Cosa cambia davvero con 25H2

Nonostante la natura “incrementale” dell’aggiornamento, Microsoft ha confermato alcune novità interessanti:

Driver ottimizzati: miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità;

Disinstallazione semplificata delle app preinstallate del Microsoft Store;

Rimozione di funzionalità obsolete, come PowerShell 2.0 e la riga di comando WMI;

Miglioramenti alla modalità scura in Esplora File, con finestre di dialogo coerenti;

Nuove scorciatoie da tastiera e perfezionamenti alla condivisione dei contenuti.

Intanto Microsoft va avanti per la sua strada. Punta tutto sul cloud, e sull’integrazione dell’AI ovunque, ma sui dettagli concreti, ancora bocche cucite.