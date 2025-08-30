Microsoft rilascia Windows 11 versione 25H2, le novità (poche)

Microsoft sta preparando Windows 11 versione 25H2 per il lancio pubblico di fine anno, ma c’è qualcosa di strano in questo aggiornamento. Non è la rivoluzione che fu la versione 24H2, è un semplice pacchetto di abilitazione, che condivide lo stesso ramo di manutenzione della versione precedente.

In pratica, è un aggiornamento che si limita a rimuovere funzioni invece di aggiungerne di significative. PowerShell 2.0? Sparito. La riga di comando WMI? Eliminata.

Windows 11 25H2 disponibile per gli Insider

Per ora solo gli Insider nel canale Release Preview possono scaricare la build 26200.5074, ma con un trucco. Ovvero bisogna andare manualmente in Impostazioni > Windows Update e cliccare su “Verifica aggiornamenti”. Non arriverà da solo, spetta all’utente cercarlo.

Quando apparirà il banner che annuncia la disponibilità della versione 25H2, si potrà cliccare su “Scarica e installa”. Ma la domanda è: perché farlo? A differenza della versione 24H2 che portò cambiamenti sostanziali, questa versione è talmente minore che Microsoft la distribuisce come semplice pacchetto di abilitazione.

La lista delle novità, infatti, è molto corta, mentre quella delle rimozioni è sostanziosa. PowerShell 2.0, vecchio di oltre un decennio, viene finalmente mandato in pensione. La riga di comando di Windows Management Instrumentation (WMI) segue la stessa sorte.

L’unica “novità” degna di nota riguarda gli amministratori IT in ambienti Enterprise ed Education, che potranno disinstallare più app preinstallate tramite Group Policy o MDM CSP. Non esattamente il tipo di funzione che fa battere il cuore agli utenti comuni…

Microsoft spiega che la versione 25H2 condivide lo stesso “ramo di manutenzione” della 24H2. In termini pratici significa che entrambe le versioni riceveranno le stesse funzionalità negli aggiornamenti mensili.

Il roll out

Le aziende possono già testare la versione 25H2 tramite Windows Update for Business (WUfB) e Windows Server Update Service (WSUS). Sarà disponibile anche su Azure Marketplace “nel corso della giornata“.

Per chi vuole fare un’installazione pulita, le ISO arriveranno la prossima settimana. Ma chi sta usando Windows 11 24H2 senza problemi, non ha alcun motivo urgente per aggiornare. Microsoft promette che le vere novità arriveranno con gli aggiornamenti mensili delle funzionalità.