Windows 11 25H2: altre novità per Copilot+ PC

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26220.5790 (KB5065779) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Questa versione preliminare del sistema operativo include altre quattro novità per i Copilot+ PC. Le stesse funzionalità sono presenti nella build 26120.5790 (KB5065779) di Windows 11 24H2 rilasciata nel canale Beta.

Nuove esperienze per Copilot+ PC

Sui Copilot+ PC con processori AMD, Intel e Qualcomm è possibile utilizzare la dettatura avanzata di Accesso vocale. Sfruttando il modello linguistico di piccole dimensioni (SLM) eseguito sul dispositivo, la funzionalità offre la correzione automatica di grammatica e punteggiatura. Aggiunge inoltre le parole mancanti, evitando la modifica manuale.

Al momento supporta solo la lingua inglese. Funziona in ogni app di testo, ma è disattivata in alcuni campi, come quello per PIN e password. La “dettatura fluida” è attivata per impostazione predefinita.

I Windows Studio Effects sono disponibili per la webcam del notebook. La build 26220.5790 (KB5065779) aggiunge il supporto per webcam alternative, come quelle USB. La webcam preferita può essere scelta nelle impostazioni. Questa funzionalità è inizialmente disponibile sui Copilot+ PC con processori Intel e driver aggiornati.

Microsoft ha inoltre aggiunto il supporto per la lingua francese al nuovo agente AI nelle impostazioni (cerca ed esegue le relative azioni per conto dell’utente). Nella sezione Home di Esplora file sono infine presenti due azioni rapide. Posizionando il puntatore del mouse su un file viene mostrato il comando per aprire la cartella in cui si trova il file o per chiedere informazioni a Copilot (serve il login con account Microsoft).

La versione finale di Windows 11 25H2 sarà disponibile per tutti in autunno. Recentemente è stata rilasciata la Release Preview (build 26200.5074) agli Insider. Doveva essere pubblicata l’immagine ISO, ma la distribuzione è stata posticipata.