Windows 11 25H2: i link per il download di ISO ed eKB

Manca ormai davvero poco alla distribuzione di Windows 11 25H2, una settimana o poco più. Una decina di giorni fa, Microsoft ha pubblicato le ISO dedicate all’aggiornamento nel canale Release Preview, per gli utenti coinvolti nel programma Insider. Ora è da segnalare la disponibilità di quelle nelle loro versioni definitive.

ISO ed eKB di Windows 11 25H2 in download

Un utente di Reddit ha scovato e condiviso i link per il download. Puntano direttamente ai server ufficiali del gruppo di Redmond e permettono ai più impazienti di scaricare e installare subito l’update. Eccoli: per sistemi x64 e per sistemi Arm64. Pesano rispettivamente 7,2 GB e 6,8 GB.

Chi ha già installato la versione 24H2 può evitare di scaricare l’intero aggiornamento e limitarsi agli enablement package (eKB) per x64 e Arm64. Occupano circa 170 kB e svolgono il ruolo di interruttori che abilitano le novità di 25H2 già presenti nei PC, ma ancora non attivate.

Va ricordato che, nonostante si tratti di file ospitati sui server di Microsoft e predisposti direttamente dalla software house, non sono ancora stati annunciati e distribuiti ufficialmente. Potrebbero dunque includere bug o innescare problemi di stabilità: si suggerire dunque di procedere con cautela.

25H2 non sarà un vero e proprio major update per Windows 11, non sono previste modifiche radicali. È noto ormai da tempo che non porterà con sé grandi cambiamenti a livello di nuove funzionalità (per quelle sarà necessario aspettare Windows 12). Ci saranno miglioramenti generali per le prestazioni e qualche ritocco al menu Start (in rollout graduale). Insomma, nulla di rivoluzionario.

La distribuzione per tutti è prevista entro le prossime settimane, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Ai meno esperti si consiglia di attendere che Microsoft dia ufficialmente il via, mentre i più frettolosi possono terminare qui l’attesa con i link per il download che abbiamo segnalato.