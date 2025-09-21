Windows 11 25H2: nuovo pulsante per Copilot Vision

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26220.6690 (KB5065786) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Una delle funzionalità riguarda i Copilot+ PC, mentre la seconda è per tutti i dispositivi. Le stesse novità sono presenti nella build 26120.6690 (KB5065786) di Windows 11 24H2 rilasciata nel canale Beta. L’azienda di Redmond ha inoltre risolto un problema con l’app Fotocamera e confermato un bug relativo alla riproduzione di contenuti protetti.

Novità della build 26220.6690

La prima novità è esclusiva per Copilot+ PC e riguarda la funzionalità Click to Do. Quando viene selezionato il testo in una lingua diversa da quella impostata per il sistema operativo, nel menu contestuale viene mostrata l’opzione per effettuare la traduzione con l’aiuto di Copilot. Al momento la funzionalità non è disponibile in Europa e Cina.

La seconda novità riguarda la barra della applicazioni. Quando viene posizionato il puntatore del mouse su un’app aperta, nell’anteprima è visibile il nuovo pulsante “Condividi con Copilot“. Verrà quindi avviata l’app dell’assistente AI e l’utente potrà chiedere informazioni sul contenuto (ad esempio una pagina web) sfruttando Copilot Vision.

Bug in Windows 24H2

Microsoft ha confermato che l’aggiornamento KB5064081 per Windows 11 24H2 del 29 agosto causa un problema con le applicazioni BluRay/DVD quando viene riprodotto un contenuto protetto. Riguarda principalmente le app che usano la funzionalità EVR (Enhanced Video Renderer) con DHCP o DRM per l’audio digitale. Si possono verificare errori di copyright, interruzioni della riproduzione o schermi neri.

L’azienda di Redmond ha invece corretto il bug che impediva di usare la webcam integrata in alcuni dispositivi per il riconoscimento facciale di Windows Hello. Il “compatibility hold” è stato rimosso, quindi è possibile ora installare Windows 11 24H2.