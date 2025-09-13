Windows 11 25H2: novità per Click to Do e Store

Microsoft ha rilasciato la nuova build 26220.6682 (KB5065782) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Anche in questa versione preliminare del sistema operativo ci sono novità per i Copilot+ PC. L’azienda di Redmond ha inoltre migliorato il Microsoft Store. Le stesse funzionalità sono disponibili nella build 26120.6682 (KB5065782) di Windows 11 24H2 presente nel canale Beta.

Novità della build 26220.6682

La prima novità riguarda Click to Do. All’inizio del menu contestuale è stato aggiunto un box di testo che permette di inserire un prompt per Copilot. L’assistente risponderà alle richieste sui contenuti selezionati. Ci sono prompt suggeriti sfruttando il modello Phi-Silica locale (solo in inglese, spagnolo e francese). La funzionalità non è ancora presente in Europa e Cina.

Microsoft ha inoltre aggiunto nuove animazioni visive per le gesture touch, evidenziato le azioni più utilizzate nel menu contestuale e ridotto la lunghezza dei riassunti generati.

Gli utenti troveranno sette nuove emoji introdotte con Emoji 16.0, oltre a miglioramenti per l’uso dei controller Xbox e Narrator (assistente vocale). Nel menu Start vengono inoltre mostrati suggerimenti sull’uso di Copilot (esempi di prompt). Microsoft ha infine corretto numerosi bug che riguardano barra delle applicazioni, Esplora file, schermata di login, lock screen, menu Start, ricerca, impostazioni e Windows Hello.

Gli Insider possono installare la versione 22508.1401.x.x del Microsoft Store che include due novità. Nella sezione AI Hub sono presenti le card di sette agenti AI offerti da Microsoft 365 Copilot. Ovviamente occorre l’abbonamento e la relativa app. Gli utenti possono inoltre avviare e aggiornare le app di terze parti direttamente dalla pagina dell’app o dalla pagina dei download.