Windows 11 25H2: nuove azioni per Click to Do

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26220.5770 (KB5064093) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Le principali novità sono per Copilot+ PC e riguardano la funzionalità Click to Do. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato la build 26200.5074 nel canale Release Preview che dovrebbe essere la versione che potranno installare tutti gli utenti in autunno.

Novità build 26220.5770

La nuova azione di Click to Do permette di individuare una tabella in un documento, un meeting o una foto e di convertirla automaticamente in una tabella in Microsoft Excel. Dopo aver selezionato la tabella, nel menu contestuale apparirà l’opzione “Converti in tabella con Excel“. Ovviamente la nota applicazione deve essere presente sul computer ed è necessario l’abbonamento a Microsoft 365. La funzionalità è disponibile solo su Copilot+ PC con chip Snapdragon.

Un’altra azione di Click to Do consente di vedere la card del profilo di un utente Microsoft 365. È sufficiente cliccare sull’indirizzo email per vedere tutte le informazioni, senza aprire Outlook o Teams. Oltre all’abbonamento Microsoft 365 è necessario un account Entra ID. Entrambe le azioni non sono ancora disponibili in Europa.

In Narrator (Assistente vocale) è stato invece aggiunto il visualizzatore Braille. Sullo schermo viene mostrato il testo corrispondente alla rappresentazione Braille. Ciò è utile ad esempio agli insegnanti che non conoscono il Braille.

L’ultima funzionalità riguarda Windows Share. Nella relativa finestra è possibile cercare le app installate sul computer e quelle disponibili sul Microsoft Store. Le stesse novità sono presenti nella build 26120.5770 (KB5064089) di Windows 11 24H2 rilasciata nel canale Beta.

La versione finale di Windows 11 25H2 dovrebbe arrivare in autunno con alcune novità, tra cui il menu Start aggiornato. Gli Insider possono scaricare la build 26200.5074 dal canale Release Preview. La build 26200.xxxx per tutti gli utenti verrà distribuita tramite un “pacchetto di abilitazione”. La procedura durerà pochi minuti, a differenza del passaggio da Windows 11 23H2 a Windows 11 24H2.