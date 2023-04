Windows 11: a marzo crollano le quote di mercato su Steam

Marzo appena trascorso è stato un mese piuttosto particolare per Windows 11. Il più recente sistema operativo di casa Microsoft ha infatti perso un numero significativo di quote di mercato su Steam.

Windows 11: quote di mercato in calo del 10% da febbraio a marzo

Andando più nello specifico, Windows 11 ha perso quasi il 10% passando dal 32,06% di febbraio ad appena il 12,41% a marzo. Ad aversi guadagnato è stato però Windows 10 (la versione a 64 bit) che ha ottenuto oltre l’11,62% per un totale di 73,95%.

Le motivazioni del perché si sia verificato ciò non sono al momento molto chiare. La circostanza potrebbe essere correlata alla metodologia di raccolta dei dati. Infatti, la partecipazione al sondaggio di Steam è del tutto facoltativa, volontaria e non attiva per default. Inoltre, tra tutti i partecipanti al sondaggio la piattaforma di Valve ne considera solo un sottoinsieme, il quale viene scelto in maniera casuale ogni mese.

A tutto ciò va altresì pure il fatto che qualche giorno fa Valve ha annunciato la fine del supporto di Windows 7, 8 e 8.1 per Steam, ma nessuno dei sistemi oprativi ha perso quote rilevanti.

Un’altra cosa saltata all’occhio è il balzo in avanti fatto dalla NVIDIA GeForce RTX 3060 che adesso è la scheda più popolare in assoluto, con il 10,44% di quote, totalizzando un 6,23% in più rispetto al mese precedente.

A seguire vi sono la RTX 2060 (+3,41%) e la GTX 1060 (+2,58%). Da tenere presente che la GTX 1060 un paio di mesi fa aveva perso il primo posto in favore della GTX 1650, la quale si ritrova adesso in sesta posizione assoluta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.