Windows 11: adozione al massimo storico ad aprile

Stando a quelli che sono i più recenti dati relativi alla diffusione di Windows 11, l’ultimo sistema operativo di casa Microsoft sembra finalmente aver imboccato la via del successo. Rispetto allo scorso mese, infatti, il tasso d’adozione è in netto aumento, al massimo storico per la precisione.

Windows 11: ad aprile adozione al 33%

Andando più in dettaglio, in base ai dati forniti da Valve, la società madre di Steam, fortemente presente su molti OS di casa Microsoft, si apprende che Windows 11 è sul 33% dei dispositivi. Lo scorso mese, invece, era stato segnalato un calo dell’adozione, passando dal precedente 30% al 22%.

Da tenere presente che la causa principale della lenta adozione di Windows 11 è quasi sicuramente imputabile alle specifiche particolarmente performanti che vengono richieste in fatto di CPU: solo i sistemi con almeno un processore Intel di ottava generazione o AMD Zen 2 possono ottenere l’OS come aggiornamento ufficiale.

Per quel che riguarda Windows 10, invece, l’OS continua a restare in prima posizione, con una quota del 61,21%, perdendo però 12,74 punti rispetto al mese scorso.

Insieme, i due sistemi operativi di Microsoft detengono il 94,6% di tutti i client Steam che hanno preso parte al sondaggio.

Riportiamo di seguito i risultati in dettaglio.

Windows 10 a 64 bit – 61,21% (-12,74)

Windows 11 – 33,39% (+10,98)

Windows 7 a 64 bit – 1,28% (+0,22)

Windows 8.1 a 64 bit – 0,31% (+0,11)

Windows 7 – 0,08% (+0,03)

Unitamente, ai dati in questione, Valve ha fornito alcune informazioni relative all’hardware usato maggiormente tra gli account degli utenti in questo momento: le CPU più usate sono quelle Intel tra 2.3 GHz e 2.8 GHz con una quota del 20,65%, mentre tra leGPU la più utilizzata è la Nvidia Geforce GTX 1650 con il 5,98%.

