Windows 11 aggiorna barra applicazioni e menu Start con Copilot

A quasi quattro anni dal lancio, Windows 11 continua a limare i suoi angoli più spigolosi. Microsoft ha appena rilasciato due nuove build di anteprima che portano miglioramenti tangibili alla barra delle applicazioni, da sempre oggetto di critiche per la poca personalizzazione rispetto a Windows 10 e l’impossibilità di spostare la barra in alto o lateralmente.

Windows 11 migliora la barra delle applicazioni

In particolare, la modalità “nascondi automaticamente” diventa più affidabile e visivamente gradevole, grazie a nuove animazioni più fluide. È stato anche risolto un bug fastidioso che impediva l’interazione con app e desktop nell’area sopra la barra, rendendo l’esperienza utente decisamente più coerente.

Copilot arriva nel menu Start (anche se non tutti lo vogliono), come disattivarlo

La sezione “Consigliati” del menu Start si prepara a ospitare suggerimenti dinamici per Copilot, l’assistente AI di Microsoft. Questi prompt, come Scrivi una bozza con Copilot o Chiedi aiuto per un’attività , puntano a far scoprire agli utenti le potenzialità dell’intelligenza artificiale integrata nel sistema operativo. Non si tratta di pubblicità in senso stretto, ma di contenuti promozionali mascherati da suggerimenti utili.

Per fortuna, chi preferisce un menu Start più pulito può disattivare questa sezione dalle impostazioni di personalizzazione.

Un menu Start più flessibile, ma con qualche insidia

Oltre ai suggerimenti Copilot, Microsoft sta testando nuove modalità di visualizzazione per il menu Start, con layout a griglia, categorie automatiche e integrazione con lo smartphone. Tuttavia, alcuni utenti segnalano la comparsa di messaggi a schermo intero legati a Microsoft 365, che invitano all’attivazione di abbonamenti. Anche questi possono essere disattivati facilmente, ma richiedono qualche passaggio manuale nelle impostazioni.