Windows 11 aggiorna elenco processori compatibili, è un caos

Forse la lista dei processori supportati da Windows 11 era troppo chiara e comprensibile… Quindi Microsoft l’ha aggiornata per renderla un bel casino. Invece di elencare esattamente quali chip Intel possono eseguire il sistema operativo, ora offre collegamenti generici a serie di processori sul sito Intel Arc, e gli utenti devono indovinare se il loro specifico modello è incluso o no.

La lista dei processori di Windows 11 è un casino, Microsoft cancella dettagli e confonde utenti

Microsoft ha sempre pubblicato l’elenco ufficiale dei processori compatibili con Windows 11, così da sapere quali chip funzionano senza dover ricorrere a trucchi o modifiche per aggirare i requisiti. Ogni tanto la lista veniva aggiornata: nuovi processori aggiunti, vecchi modelli rimossi. Ma l’ultimo aggiornamento ha preso una strana piega.

Prima, se si voleva sapere se il proprio Core i7-8700K o Core i9-9900K era supportato, si trovava elencato esplicitamente. Chiaro, semplice, senza ambiguità. Ora invece Microsoft dice solo “Intel Core i7 (14a generazione)” o “Intel Core 7000X Series” con un link al sito Intel Arc dove si dovrebbe andare a cercare il proprio modello specifico.

Il problema è che questo approccio omette alcuni processori che sono effettivamente supportati e fa sembrare supportati chip che in realtà non possono eseguire ufficialmente Windows 11. È una confusione in entrambe le direzioni.

Il caso del processore fantasma e la serie Celeron

Prendiamo l’Intel Core i7-7820HQ, il chip che alimenta il Surface Studio 2. È l’unico processore Kaby Lake ufficialmente supportato da Windows 11, un’eccezione speciale fatta da Microsoft per il proprio hardware. Ma nell’elenco aggiornato, è sparito. Non è più menzionato. Quindi chi ha un Surface Studio 2 e consulta la documentazione ufficiale per verificare se il computer può eseguire Windows 11, la risposta implicita è “no”, anche se in realtà può benissimo.

E poi c’è il caso opposto. Il documento afferma che la “serie Intel Celeron 3000” è ufficialmente supportata. Fantastico, se non fosse che che quella linea include chip che risalgono al 2015. Su 10 chip Celeron 3000 esistenti, solo uno supporta ufficialmente Windows 11: il Celeron 3867U.

Ma se si legge la documentazione Microsoft, sembra che l’intera serie sia supportata. Quindi si potrebbe pensare che il vecchio Celeron del 2015 vada bene, e invece no, non lo è. Si è perso solo un mucchio di tempo per installarlo inutilmente.

AMD e Qualcomm ancora chiari (ma datati)

La parte curiosa è che finora solo l’elenco dei processori Intel ha subito questa strana revisione. I documenti per AMD e Qualcomm continuano a elencare tutti i chip supportati in modo dettagliato e chiaro. Certo, non sono aggiornati con gli ultimi modelli, ma almeno se un chip è nella lista, si sa che è supportato.

La serie Snapdragon X Elite non è presente, così come i processori Ryzen di nona generazione di AMD e gli ultimi chip Threadripper. Ma Microsoft ha una spiegazione per questo: Le generazioni di processori successive e future che soddisfano gli stessi principi saranno considerate supportate, anche se non esplicitamente elencate. Si prevede che l’elenco dei processori non rifletterà le offerte più recenti dei produttori di processori tra un aggiornamento e l’altro.

In pratica, se è più nuovo e simile a quello che è già supportato, probabilmente funziona. È un approccio ragionevole per chip nuovissimi. Il problema è che non spiega perché l’elenco Intel sia stato reso vago mentre AMD e Qualcomm restano dettagliati.

Chi ci rimette sono gli utenti meno esperti

Il vero problema di questa confusione è che colpisce principalmente le persone che hanno più bisogno di chiarezza. Gli utenti esperti sanno come verificare la compatibilità del loro hardware, conoscono le generazioni di processori, sanno dove cercare informazioni tecniche dettagliate. Sanno anche che se hanno un Ryzen 9000 recente probabilmente funziona anche se non è nella lista.

Ma gli utenti meno esperti con hardware più vecchio e Windows 10 ora non più supportato? Quelli che consultano la documentazione ufficiale sperando di capire se possono fare l’upgrade senza comprare un PC nuovo? Sono quelli che vengono fregati da questa nuova struttura vaga.

Potrebbero avere un chip supportato ma non trovarlo nell’elenco e pensare di dover comprare nuovo hardware. Oppure potrebbero vedere la loro serie di processori menzionata e tentare l’installazione solo per scoprire che il loro modello specifico non è supportato.

La vera domanda è: perché Microsoft ha deciso di fare questo cambiamento? L’elenco dettagliato funzionava. Era chiaro, inequivocabile, utile. Sì, richiedeva aggiornamenti quando uscivano nuovi chip, ma questo è un problema gestibile per un’azienda delle dimensioni di Microsoft.

Forse volevano ridurre il carico di manutenzione della documentazione. Forse pensavano che collegare a Intel Arc fosse più “moderno“. Qualunque sia la ragione, aggiungere più confusione non aiuta nessuno. Chi vuole controllare da sé quanto è diventato confuso, ecco la pagina della documentazione ufficiale. Buona fortuna.