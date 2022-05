Windows 11: anomalie nel segnalare l'uso della CPU

La maggior parte dei più accaniti utilizzatori di Windows 11, in special modo professionisti, giocatori e appassionati, avranno senza dubbio alcuno avuto modo di notarlo: c’è un bug in base al quale il sistema operativo non riesce a rilevare correttamente il carico per la CPU dei software in esecuzione.

Windows 11: un bug segnala un carico per la CPU troppo basso

L’anomalia è stata segnalata nelle scorse ore su Twitter, tramite l’account del noto tool di capturing CapFrameX, dopo averla scoperta durante un test delle prestazioni di un Ryzen 7 5800X3D con Shadow of the Tomb Raider (SotTR).

The core usage reporting on Window 11 is completely broken. Should be >80% for SotTR + this particular scene and settings. What happened? Did the recent update change the timer behavior? pic.twitter.com/MeDCmmWqsV — CapFrameX (@CapFrameX) May 21, 2022

Andando più in dettaglio, in una delle fasi di gioco più dispendiose in fatto di risorse che vengono richieste, Windows 11 rileva un carico per la CPU eccessivamente e insolitamente basso: solo per uno dei 16 thread viene segnalato il carico previsto, mentre tutti quanti gli altri non vengono utilizzati per più del 10% della loro massima capacità.

Il bug si verificherebbe a prescindere dal gioco e dal programma per le statistiche in uso, infatti oltre che con CapFrameX la medesima situazione sarebbe emersa con HWiNFO, come dimostra pure lo screenshot annesso al post su tweet annesso a questa news, ma un filo conduttore vi sarebbe comunque: tutti i tool usati per il monitoraggio delle statistiche di sistema sfruttano Event tracing for Windows (ETW), per cui è possibile che a generare la segnalazione errata sia proprio l’elemento in questione.

Altra cosa da tenere presente è che la problematica riscontrata da CapFrameX si verifica sulla build 22621 beta di Windows 11, motivo per cui non è da escludere che una correzione possa arrivare con il rilascio della tanto chiacchierata quanto attesa versione 22H2.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.