Windows 11: le app preinstallate non si aprono

Dopo l'ennesimo problema con le stampanti di rete, Microsoft ha confermato un altro bug presente in Windows 11. A partire dal 1 novembre, molti utenti hanno segnalato l'impossibilità di aprire alcune app preinstallate, tra cui Snipping Tool (Strumento di cattura). L'azienda di Redmond ha promesso la distribuzione di un fix in tempi brevi.

Le app non si aprono: certificato scaduto

Nella pagina dedicata ai problemi noti, Microsoft scrive che alcune applicazioni preinstallate in Windows 11 o singole funzionalità del sistema operativo non possono essere utilizzate dal 1 novembre perché un certificato digitale è scaduto il 31 ottobre. Oltre allo Strumento di cattura, gli utenti non possono avviare l'app Suggerimenti, l'interfaccia IME (Input Method Editor), la tastiera touch, l'assistente vocale e il pannello delle emoji. Inoltre non è possibile aprire l'app Impostazioni PC in modalità S.

I problemi che riguardano tastiera touch, assistente vocale, pannello delle emoji, app Suggerimenti e interfaccia IME possono essere risolti con l'installazione dell'aggiornamento cumulativo KB5006746 rilasciato il 21 ottobre. Per le altre app è necessario attendere il fix. In sostituzione dello Strumento di cattura, Microsoft suggerisce di usare il tasto Stampa (Print Screen) della tastiera per catturare gli screenshot.

L'azienda di Redmond continua nel frattempo lo sviluppo della prossima release di Windows 11. Gli utenti iscritti al canale Dev del programma Insider possono scaricare la build 22494. La novità principale è rappresentata dall'icona del microfono che viene visualizzata nella barra delle applicazioni durante una chiamata con Microsoft Teams. È sufficiente un clic sull'icona per disattivare o riattivare l'audio. La funzionalità può essere sfruttata anche da altre app di comunicazione.