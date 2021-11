Windows 11 build 22504: nuova app Your Phone

Contemporaneamente alle build 22000.x dedicate a Windows 11 21H2, Microsoft continua nello sviluppo delle build che probabilmente faranno parte di Windows 11 22H2. Gli iscritti al canale Dev del programma Insider possono ora installare la build 22504 che include diverse modifiche e miglioramenti, oltre alla nuova app Your Phone (Il tuo telefono). Non mancano ovviamente vari bug fix.

Nuova app Il tuo telefono

Con l'arrivo di Windows 11, Microsoft ha iniziato ad aggiornare numerose app (preinstallate e non), come Microsoft Store, Paint e Media Player. Ora tocca all'app Your Phone (Il tuo telefono in italiano) ricevere un aggiornamento estetico che segue il design del nuovo sistema operativo. L'azienda di Redmond ha inoltre cambiato il layout dell'interfaccia, mettendo in risalto le notifiche.

L'app è frutto della collaborazione tra Microsoft e Samsung, quindi è compatibile esclusivamente con i Galaxy e i Surface Duo/Duo 2, sui quali deve essere installata l'app gemella Collegamento a Windows. L'utente può visualizzare sullo schermo del computer le app installate sullo smartphone, messaggi, chiamate, foto e notifiche.

Queste ultime sono ora mostrate nel pannello laterale sinistro, mentre la barra di navigazione è stata spostata nella parte superiore della finestra.

Con la build 22504 è possibile inoltre scegliere 13 temi per la tastiera virtuale e varie opzioni di personalizzazione. Tra le altre novità c'è anche il .NET Framework 4.8.1 con supporto nativo per ARM64. Sui dispositivi con display da 11 pollici o inferiore, le app vengono avviate a tutto schermo. Non mancano numerosi bug fix che riguardano il menu Start, la barra delle applicazioni e altre parti del sistema operativo. L'elenco completo è disponibile sul sito ufficiale.