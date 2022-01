Windows 11 build 22543: novità e miglioramenti

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22543 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La novità principale riguarda l'assistente vocale che ora permette di installare due nuove voci più naturali. L'azienda di Redmond ha inoltre aggiornato il design dei controlli multimediali che vengono mostrati sul lock screen e migliorato anche la modalità di ridimensionamento delle finestre.

Windows 11 build 22543: principali novità

L'assistente vocale è l'app per la lettura dello schermo inclusa in Windows 11. In Italia si possono scegliere le voci di Cosimo ed Elisa, mentre negli Stati Uniti ci sono David, Mark e Zira. Gli utenti statunitensi possono ora scaricare due voci aggiuntive (Jenny e Aria) che sfruttano le nuove tecnologie sviluppate da Microsoft per simulare in modo più naturale la voce umana.

La novità viene comunicata all'avvio dell'assistente vocale. È possibile quindi scaricare le voci dalla sezione “Aggiungi voci naturali“. Eventualmente è possibile ascoltare un'anteprima. L'elaborazione “text-to-speech” avviene sul dispositivo, quindi l'utente può sfruttare la funzionalità anche in assenza di connessione ad Internet.

Microsoft prosegue inoltre nel restyling dell'interfaccia. Stavolta la modifica estetica riguarda i controlli multimediali relativi alla riproduzione musicale che vengono mostrati sul lock screen per le app supportate.

L'azienda di Redmond ha infine aggiornato l'esperienza di ridimensionamento delle finestre delle app nello “snap layout”. Quando l'utente trascina i bordi delle finestre vedrà le icone delle app sovrapposte allo sfondo acrilico.

Con la build 22543 sono stati inoltre risolti diversi bug. Non è noto quando le funzionalità saranno accessibili a tutti (forse con Windows 11 22H2). A febbraio sono comunque previste molte novità, tra cui la preview pubblica del Windows Subsystem for Android.