Windows 11: risolti vari bug con la patch KB5008353

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento opzionale KB5008353 per Windows 11 che risolve diversi bug e introduce vari miglioramenti di qualità. La patch non viene installata automaticamente, ma richiede l'intervento manuale. Alcuni utenti hanno intanto segnalato problemi di performance dovuti alla tecnologia fTPM presente sui sistemi AMD, per i quali si attende l'arrivo del fix.

Patch KB5008353 per Windows 11

Come detto, l'aggiornamento KB5008353 è facoltativo. Microsoft distribuisce patch in anteprima alla fine del mese per consentire agli utenti di installarle in caso di necessità, senza attendere il tradizionale Patch Tuesday. L'elenco dei problemi risolti è piuttosto lungo e riguardano sia aspetti estetici che funzionalità di Windows 11. L'azienda di Redmond ha incluso, ad esempio, il fix per il problema che causava l'arresto del servizio audio in alcuni dispositivi che supportano l'accelerazione hardware Bluetooth.

Altri problemi risolti sono quelli che causavano la visualizzazione come disattivata dell'icona del volume nella barra delle applicazioni, l'interruzione del funzionamento di un dispositivo quando connesso a più schermi e la non visualizzazione delle icone sulla barra delle applicazioni di uno schermo secondario.

È stato inoltre migliorato l'algoritmo di luminosità automatica in tutti i sistemi supportati. Microsoft ha anche aggiunto una nuova pagina nelle impostazioni per la gestione degli account. L'utente può accedere agli abbonamenti sottoscritti (ad esempio Microsoft 365), alla cronologia degli acquisti, ai dettagli di pagamento e a Microsoft Rewards.

Alcuni utenti hanno segnalato che, dopo aver effettuato l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11, sono comparsi problemi audio e riduzione di frame rate durante l'esecuzione dei giochi su computer con processore AMD. Il bug sembra dovuto all'incompatibilità tra il sistema operativo e la tecnologia fTPM, implementazione software del TPM su schede madri senza chip dedicato.