Windows 11 sta arrivando su tutti i PC compatibili

Ora Windows 11 è arrivato davvero. Inizia infatti in queste ore la sua fase finale di distribuzione, completando quel rollout progressivo già iniziato nei mesi scorsi e che ora si appresta a portare il nuovo sistema operativo su tutti i dispositivi abilitati. Questo significa che manca ormai poco alla comparsa della notifica sul proprio Windows 10, aspetto che certificherà il fatto che il proprio sistema possa essere aggiornato alla nuova versione.

Per molti, dunque, ma non per tutti: l'unica discriminante ora è il possesso dei necessari requisiti (verifica qui la compatibilità del tuo sistema).

Windows 11 ora arriva a tutti

Così Microsoft annuncia questo ultimo importante passo:

Nella giornata di oggi, Microsoft è lieta di annunciare che l'offerta di aggiornamenti a Windows 11 si appresta ad entrare nella sua fase finale di distribuzione, in anticipo rispetto al piano iniziale che fissava questo momento a metà del 2022. Windows 11 sta aumentando il coinvolgimento delle persone che trascorrono il 40% di tempo in più sul proprio PC Windows 11 rispetto a Windows 10. I vantaggi offerti dalle feature multitasking e produttive dei PC Windows sono sempre più utilizzati, e quasi la metà degli utenti di Windows 11 si avvale dei nuovi Snap Layouts.

Il successo ottenuto da Windows 10, che dal mese di settembre è svettato nelle statistiche forte del periodo pandemico e della possibilità di upgrade gratuito a Windows 11, è la base su cui il nuovo SO di Redmond può costruire la propria crescita. Il rollout odierno apre a molti dispositivi fin qui preclusi dall'aggiornamento e libera definitivamente (peraltro in anticipo sui tempi previsti) gli aggiornamenti degli utenti alla nuova release.

Il percorso è appena iniziata e presto porterà ulteriori novità grazie alle interazioni previste con il mondo Android e mediante nuove partnership con partner del calibro di Amazon e Intel: se ne saprà di più nei prossimi mesi e quanti sono nel frattempo passati a Windows 11 potranno vivere questa “nuova era per il mondo PC” direttamente sul proprio display.

Oggi Windows 10 occupa in Italia ben l'87% del mondo Windows: il nuovo capitolo della storia del sistema operativo Microsoft comincia esattamente da qui.