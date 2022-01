Windows 11: app Android e altre novità a febbraio

Era una delle novità più attese, ma a distanza di oltre tre mesi dal lancio di Windows 11 non è ancora disponibile agli utenti. Microsoft ha finalmente annunciato che la prima preview publica del Windows Subsystem for Android (WSA) sarà accessibile a tutti dal mese di febbraio. Gli utenti troveranno anche aggiornamenti per la barra delle applicazioni e due nuove app (Blocco note e Media Player).

Windows 11: le novità di febbraio

Microsoft ha deciso di rilasciare solo una major release all'anno, quindi per Windows 11 22H2 si dovrà attendere l'autunno. Tuttavia il sistema operativo riceverà aggiornamenti minori (non quelli di sicurezza che vengono distribuiti ogni mese) in altre occasioni. La novità più importante di febbraio riguarda il supporto per le app Android.

Dal mese di ottobre è possibile testare il Windows Subsystem for Android (WSA) con le build rilasciate nei canali Dev e Beta del programma Insider. A febbraio questa possibilità verrà estesa a tutti gli utenti. Panos Panay non ha specificato la procedura di installazione del sottosistema, ma quasi certamente sarà sufficiente scaricare Amazon Appstore dal Microsoft Store. Verrà quindi installato WSA che include il kernel Linux e la versione AOSP di Android 11. Lo stesso risultato si ottiene scaricando direttamente un'app Android.

Il sottosistema sfrutta una macchina virtuale Hyper-V e la tecnologia Intel Bridge. Nell'aggiornamento di febbraio verranno incluse anche le nuove app Blocco Note e Media Player. Arriveranno inoltre tre novità per la barra delle applicazioni: l'icona per disattivare/attivare il microfono, la condivisione della finestra e il widget delle previsione del tempo.

Nel post viene evidenziato che l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 è stato effettuato da un numero elevato di utenti. Pertanto l'offerta di upgrade gratuito potrebbe terminare prima della scadenza prefissata (metà 2022).