Windows 11, calo di performance fino al 50% nei giochi GPU Nvidia

L’aggiornamento di ottobre di Windows 11 ha sabotato le GPU Nvidia di fascia alta. Le prestazioni di gioco sono crollate fino al 50%. Digital Foundry, la bibbia tecnica per i gamer di tutto il mondo, ha misurato l’impatto. I risultati sono impressionanti, in senso negativo. Su Assassin’s Creed Shadows, le prestazioni crollano del 33-50%, non riesce a mantenere i 60 FPS in modalità Ultra anche con una GeForce RTX 5090, la GPU top di gamma di Nvidia che costa migliaia di euro.

Non è un problema minore o limitato a configurazioni specifiche. È un disastro sistemico che colpisce diversi giochi su GPU Nvidia dopo l’installazione dell’update di Windows 11. Nvidia aveva già suonato l’allarme la settimana scorsa, accusando direttamente Microsoft e rilasciando un driver correttivo d’emergenza. Ma Digital Foundry ha deciso di misurare esattamente quanto fosse grave il problema, e le cifre confermano il peggio.

Le performance di Assassin’s Creed Shadows, titolo già esigente a livello hardware, sono calate tra il 33% e il 50% dopo l’aggiornamento di Windows 11. Configurazioni che raggiungevano 100 FPS ora oscillano tra 50 e 70 FPS. Per sistemi che già faticavano a mantenere i 60 FPS, la situazione è diventata insostenibile. Nemmeno una RTX 5090, la GPU consumer più potente attualmente disponibile, mantiene 60 FPS stabili in Ultra dopo l’update. Digital Foundry ha anche notato cali di FPS su Counter-Strike 2, ed è un problema, considerando che è un gioco competitivo dove ogni frame conta.

Nvidia vs Microsoft, di chi è la colpa?

Nvidia non ci ha pensato due volte a puntare il dito contro Microsoft. La colpa è di un aggiornamento di ottobre per Windows 11, che ha completamente mandato in tilt il funzionamento dei driver Nvidia. Microsoft non ha ancora spiegato pubblicamente cosa ha causato questo bug impressionante. Ma il fatto che abbia rilasciato un update che dimezza le performance gaming su GPU Nvidia, il leader del mercato GPU, senza testarlo adeguatamente, è uno scandalo di quality control.

Al momento non esiste una lista esaustiva dei giochi coinvolti. Alcuni giochi mostrano cali drammatici, altri sembrano funzionare normalmente. Non c’è uno schema chiaro che permetta di predire quali titoli saranno affetti dal calo di performance. Digital Foundry ha testato solo una manciata di titoli, confermando problemi su Assassin’s Creed Shadows e Counter-Strike 2. Ma quanti altri giochi sono colpiti? Dieci? Cinquanta? Centinaia? Nessuno lo sa.

La correzione di Nvidia

Nvidia ha rilasciato un driver correttivo che gli utenti possono scaricare per mitigare il problema. È disponibile sul sito di supporto Nvidia e dovrebbe risolvere o almeno ridurre significativamente i cali di performance causati dall’update di Windows 11. Chi ha una GPU Nvidia e ha installato l’aggiornamento di ottobre di Windows 11, dovrebbe scaricare questo driver immediatamente, anche se non ci sono problemi evidenti.