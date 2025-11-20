Windows 11 25H2: prestazioni ridotte con GPU NVIDIA

NVIDIA ha confermato che le prestazioni di alcuni giochi sono diminuite in seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5066835 di Windows 11 25H2/24H2 rilasciato da Microsoft il 14 ottobre. Il problema è stato già risolto con la distribuzione di una nuova versione dei driver per le GPU GeForce.

Fix NVIDIA per bug di Microsoft

I bug introdotti dagli aggiornamenti mensili di Windows 11 sono piuttosto frequenti. Anche se Microsoft effettua test approfonditi prima del rilascio non è possibile prevedere le conseguenze su tutte le configurazioni hardware. Solitamente è la stessa azienda di Redmond che risolve i problemi. Stavolta l’onere è toccato a NVIDIA.

In seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5066835 di Windows 11 25H2/24H2, alcuni utenti avevano segnalato un calo di prestazioni con specifici giochi, in particolare una diminuzione degli fps (fotogrammi per secondo). Ovviamente il bug è presente anche nell’aggiornamento KB5068861 di novembre. Microsoft non ha aggiunto il problema nella pagina dedicata. La conferma è arrivata da NVIDIA.

L’azienda californiana scrive che il calo di prestazioni è stato osservato in alcuni giochi, ma non specifica quali. Non sono indicate nemmeno le GPU interessate. Gli utenti che hanno installato gli ultimi due update di Windows 11 25H2/24H2 e possiedono una GPU GeForce possono scaricare la versione 581.94 dei driver da questa pagina.

Si tratta di un hotfix basato sulla versione 581.80, quindi sono beta. NVIDIA sottolinea che il fix è stato sottoposto ad un controllo di qualità più rapido perché l’obiettivo principale è la distribuzione veloce. Il fix verrà incluso nella prossima versione ufficiale dei driver con certificazione WHQL. Gli utenti che non riscontrato cali di prestazioni con i giochi utilizzati possono attendere il rilascio dei driver certificati.

Rimanendo in tema, l’aggiornamento KB5068861 ha introdotto altri bug, tra cui l’impossibilità di accedere ai contenuti su file server e NAS collegati alla rete interna. Alcuni utenti non riescono nemmeno a completare l’installazione in quanto vengono mostrati i soliti errori incomprensibili.