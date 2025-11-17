Problemi con KB5068861 su Windows 11: i tre errori

Con il Patch Tuesday della scorsa settimana è arrivato l’aggiornamento KB5068861 per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11. Purtroppo per alcuni utenti (e come accade ormai con una certa frequenza), si stanno verificando problemi che impediscono di installarlo correttamente. Per essere più precisi, durante il processo possono comparire sullo schermo gli errori 0x80070306 , 0x800f0983 e 0x800f081f .

Problemi con KB5068861 per Windows 11

Fortunatamente c’è una soluzione a cui ricorrere. Anzi due. La prima è quella che consiste nell’utilizzare lo strumento per la creazione di supporti (Media Creation Tool), mentre la seconda più semplicemente nell’attendere l’update cumulativo opzionale che come stabilito dalla roadmap arriverà entro fine mese.

Ricordiamo che KB5068861 è l’aggiornamento che abilita il nuovo menu Start (lo abbiamo provato in anteprima), ridisegnato almeno in parte da Microsoft per andare incontro alle esigenze degli utenti. I cambiamenti non mancano, ma non si può certo parlare del ritorno alle origini che molti avevano sperato.

Non si tratta dell’unica novità introdotta (o abilitata) dall’update. C’è anche l’icona colorata per la batteria che rende più semplice capire quale sia il livello di carica residua. Inoltre, la software house è intervenuta per risolvere un problema di Gestione attività (Task Manager) che causava un impiego eccessivo delle risorse non chiudendo correttamente i processi aperti. Un altro bug corretto riguarda Esplora file (File Explorer). All’elenco si aggiungono miglioramenti riguardanti le prestazioni in generale.

Restando in tema, nei giorni scorsi il gruppo di Redmond ha confermato la versione 25H2 ora è in rollout per tutti i PC che eseguono edizioni del sistema operativo non più supportate in via ufficiale ovvero 23H2, 22H2 e 21H2. Il passaggio è forzato ovvero l’installazione avverrà in automatico entro breve. Chiudiamo riportando il ciclo vitale di tutte le release in circolazione.