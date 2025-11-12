Windows 10 KB5071959 risolve il bug del programma ESU

Con il Patch Tuesday di novembre, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento out-of-band per Windows 10: si tratta del pacchetto KB5071959, ora disponibile. Si limita a risolvere il bug emerso nei giorni scorsi che stava impedendo ad alcuni utenti di accedere al programma ESU. Vediamo di cosa si tratta.

L’aggiornamento KB5071959 per Windows 10

Per chi non ne è a conoscenza, per esteso si legge Extended Security Updates ed è il programma che permette di continuare a ricevere aggiornamenti per la sicurezza del sistema operativo, nonostante il supporto ufficiale sia terminato il mese scorso. Il primo anno è gratis in Europa, a patto di utilizzare almeno periodicamente l’account Microsoft per effettuare l’autenticazione al PC (la verifica avviene ogni 60 giorni).

Questo aggiornamento risolve un problema nel processo di registrazione a Extended Security Updatessu Windows 10 consumer, a causa del quale la procedura guidata di accesso potrebbe non funzionare correttamente.

Il bug in questione si è manifestato soprattutto in Europa, sotto forma di messaggi come L’iscrizione a Windows 10 Extended Security Updates è temporaneamente non disponibile nella tua regione oppure Al momento non possiamo registrarti per gli aggiornamenti di sicurezza estesi, chiudi questa finestra e riprova . Senza l’accesso al programma ESU, gli utenti fermi a W10 non possono ricevere gli update distribuiti dal gruppo di Redmond.

A proposito del Patch Tuesday di questo mese (come sempre coincide con il secondo martedì), ha portato su Windows 10 22H2 il pacchetto KB5068781 e su Windows 11 gli update KB5068861 e KB5068865. Microsoft è intervenuta correggendo un totale pari a 63 vulnerabilità, una delle quali (CVE-2025-62215) già esposta ad attacchi documentati.

Gli aggiornamenti di tipo out-of-band come questo KB5071959 sono quelli distribuiti dalla software house al di fuori del normale ciclo di rilascio mensile. Si rendono necessari per intervenire nel minor tempo possibile su problemi gravi o che impediscono il normale utilizzo del sistema operativo.