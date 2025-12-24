Windows 11 non sarà riscritto dall'AI (e un indizio su W12)

Microsoft non ha alcuna intenzione di riscrivere il codice di Windows 11 con l’intelligenza artificiale. La smentita si è resa necessaria per chiarire un equivoco sul futuro del sistema operativo e, più in generale, del codice gestito dalla software house. Vediamo cosa è accaduto.

Il codice di Windows 11 non sarà riscritto dall’AI

Tutto ha avuto inizio con un post su LinkedIn (ora modificato) condiviso questa settimana da Galen Hunt, Distinguished Engineer da oltre vent’anni al servizio del gruppo di Redmond. Si tratta di un annuncio di lavoro per una posizione aperta di Principal Software Engineer. Di seguito quanto si leggeva nella prima versione, ora anticipata da un aggiornamento.

Il mio obiettivo è eliminare ogni riga di C e C++ da Microsoft entro il 2030. La nostra strategia è combinare intelligenza artificiale e algoritmi per riscrivere le più grandi basi di codice di Microsoft. La nostra stella polare è “1 ingegnere, 1 mese, 1 milione di righe di codice”.

Più avanti un riferimento esplicito a Rust, linguaggio di programmazione che avrebbe dovuto rimpiazzare proprio C e C++.

L’obiettivo di questo Principal Software Engineer è aiutarci a evolvere e aumentare la nostra infrastruttura, abilitando la traduzione dei più grandi istemi C e C++ di Microsoft in Rust.

L’aggiornamento al post chiarisce che Windows non verrà riscritto in Rust con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Specifica inoltre che quello gestito dal team di Hunt è un progetto di ricerca. Insomma, sperimentale.

Stiamo sviluppando tecnologie per rendere possibile la migrazione da un linguaggio all’altro. L’intento del mio post era trovare ingegneri con idee simili alle nostre che si unissero a noi nella fase successiva di questo progetto pluriennale, non per definire una nuova strategia per Windows 11+ o per insinuare che Rust sia un endpoint.

Un indizio sull’arrivo di Windows 12?