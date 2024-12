Windows 11, come attivare la protezione amministratore (nascosta)

Microsoft non scherza quando si tratta di rendere Windows 11 una fortezza inespugnabile. Dopo aver imposto il requisito del TPM 2.0, ora sta testando una nuova funzione chiamata “Protezione dell’amministratore” nelle versioni di anteprima.

Windows 11: la levetta nascosta per abilitare/disabilitare la protezione amministratore

Immaginiamo di avere le chiavi del castello, ma di poterle usare solo quando servono davvero. È un po’ questa la filosofia dietro la protezione dell’amministratore. Invece di avere sempre accesso completo, i diritti di amministratore verranno concessi solo per eventi specifici. Al momento è disponibile nell’app Sicurezza di Windows, ma è nascosta di default.

Windows Latest ha attivato forzatamente l’opzione per capire come funziona. Per ora non fa nulla, ma in futuro ci costringerà a fare un passo in più per ottenere i diritti di amministratore. Aggiungerà anche un livello di autenticazione tramite Windows Hello per confermare la propria identità con un PIN o un altro metodo.

Perché è utile la levetta della Protezione dell’amministratore

Sì, fare un clic in più può essere una seccatura, ma bisogna pensare ai vantaggi in termini di sicurezza. Questa funzione è come una corazza che protegge da malware e altri attacchi che cercano di intrufolarsi nel PC.

Quando si chiederà un’azione che richiede privilegi di amministratore, Windows 11 creerà un token di accesso temporaneo solo per quell’operazione. Una volta fatto, lo eliminerà e bloccherà qualsiasi ulteriore accesso al profilo di amministratore.

Come attivare la Protezione dell’amministratore

Ecco come fare per provare la protezione dell’amministratore:

Aprire l’app Sicurezza di Windows e andare alla sezione Protezione dell’account;

Scorrere fino a trovare l’interruttore della Protezione dell’amministratore e attivarlo.

Se si preferisce il vecchio Editor Criteri di Gruppo o si vuole estendere la funzione a tutti gli utenti, basta seguire questa procedura:

Nella ricerca di Windows, digita “gpedit.msc” e dare l’ok;

Seguire questo percorso: Configurazione Computer > Impostazioni di Windows > Impostazioni di Sicurezza > Criteri Locali > Opzioni di Sicurezza;

Trovare il criterio “Controllo dell’account utente: Configura il tipo di modalità di approvazione dell’amministratore”, aprirlo e selezionare “Modalità di approvazione dell’amministratore con protezione dell’amministratore”. Applicare;

Passare al criterio “Controllo dell’account utente: Comportamento della richiesta di elevazione per gli amministratori che eseguono con protezione dell’amministratore”, selezionare “Richiedi credenziali” e dare l’ok;

Chiudere l’Editor Criteri di Gruppo e riavviare il PC.

Speriamo che Microsoft inizi ad attivarla di default nei futuri aggiornamenti.