Windows 11 dirà perché serve più RAM e una GPU migliore

Nelle ultime build in anteprima di Windows 11, Microsoft ha finalmente aggiunto una sezione “Informazioni” nell’app Impostazioni. Non si limita a elencare le solite specifiche tecniche del PC, ma fa qualcosa di molto più utile: spiega come influiscono sulle prestazioni reali. Una piccola aggiunta che semplifica la vita a chi non mastica di informatica, ma vuole capire meglio il proprio PC.

Windows 11 dirà perché il PC ha bisogno di più RAM e di un GPU dedicata

La nuova sezione “Informazioni” sarà una sorta di FAQ interattiva. Al momento, gli utenti più smanettoni sono riusciti a scovare queste domande:

Sto usando l’ultima versione di Windows? Qual è l’ultima versione?

Come influiscono 4-8 GB di RAM sulle prestazioni? Posso far girare bene le app moderne con questa quantità?

Cos’è una GPU? Non ho una GPU dedicata. Come influisce sulla grafica e sul gaming?

La mia GPU è sufficiente per giochi e video di alto livello? Come può migliorare la mia esperienza e produttività?

La parte interessante è che le domande cambiano in base all’hardware specifico. Se si ha una grafica integrata, si troverà una domanda sull’assenza di una scheda dedicata. Anche la domanda sulla RAM si adatta alla quantità che si ha. C’è persino una versione per chi ha meno di 4 GB, il minimo sindacale per Windows 11.

New Frequently Asked Questions list in Settings > System > About, hidden in builds 26120.3576 and 22635.5090. Has some questions related to the Windows version and device specs. (vivetool /enable /id:55305888) pic.twitter.com/AkaP8XR3PR — phantomofearth ⛄ (@phantomofearth) March 17, 2025

Le risposte di Microsoft su RAM e GPU sono piuttosto affidabili. Ma quella sulla versione di Windows lascia un po’ a desiderare. Dice solo che Windows 11 è l’ultima release, senza menzionare versioni specifiche come la 24H2 o la 23H2. Sarebbe bello se Microsoft lo specificasse, visto che ogni versione ha il suo ciclo di vita.

Come accedere alla nuova pagina Informazioni di Windows 11

Se si vuole dare un’occhiata alla nuova pagina “Informazioni”, ecco cosa si deve fare:

Assicurarsi di essere sulla build 26120.3576 o 22635.5090;

Scaricare ViveTool da GitHub e scompattare i file in una cartella comoda;

Avviare il Prompt dei Comandi come Amministratore;

Andare alla cartella di ViveTool con il comando CD (es. CD C:\Vive);

Digitare vivetool /enable /id:55305888 e premere Invio;

Riavviare il PC.

Un aiuto in più per i neofiti

Per gli utenti più o meno esperti queste informazioni non sono una novità. Ma per chi è nuovo nel mondo Windows e dei computer, questa sezione potrebbe essere un’aggiunta gradita. Un modo per capire meglio come l’hardware influisce sull’esperienza d’uso, senza doversi perdere tempo dietro a guide tecniche o specifiche astruse.