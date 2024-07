Windows 11 è sul 30% di tutti i PC Windows

Statcounter ha da poco fornito le nuove statistiche relative all’adozione dei sistemi operativi e quanto pare Windows 11 sta finalmente per raggiungere il suo livello di diffusione più alto. Stando infatti ai più recenti dati, l’ultimo OS di casa Microsoft ha raggiunto quasi il 30% di tutti i PC Windows, il che rappresenta un nuovo massimo storico per il sistema operativo.

Windows 11: nuovo massimo storico raggiunto

Andando più in dettaglio, sulla falsariga di quanto già fatto lo scorso mese, giugno 2024, Windows 11 ha aumentato la sua quota di mercato di 2,14 punti percentuali, passando dal 27,67% al 29,71%. All’inizio di quest’anno, invece, Statcounter aveva riportato un calo, il che ha reso Windows 11 il primo sistema operativo a perdere clienti a metà ciclo. Adesso, però, le cose sembrano andare molto meglio.

Si tratta però di numeriche ancora lontano dai fasti di Windows 10, il quale, nonostante l’invecchiamento del sistema operativo stia comportando una graduale perdita di utenti, detiene ancora il 66,1%.

Seppur in maniera lenta, ma costante, i clienti continueranno ad eseguire l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 in virtù della fine del supporto fissata per ottobre 2025, ma cose come il programma Extended Security Update e soluzioni non ufficiali come 0patch aiuteranno il sistema operativo a continuare a “resistere” per diversi anni a venire, un po’ come già accaduto con l’ormai vetusto Windows 7.

Con ogni probabilità, un calo più significativo di Windows 10 verrà registrato a ottobre del prossimo anno, in quanto gli analisti prevedono che un maggior numero di utenti deciderà di aggiornare il proprio PC con Windows 11 dopo che il precedente sistema operativo non sarà più supportato gratuitamente.

Ad ogni modo, ecco, in dettaglio, come appare il mercato dei sistemi oprativi Windows a partire dal giorno 1 luglio 2024: