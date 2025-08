Windows 11, finalmente SCOOBE diventa meno fastidioso

Dopo anni di utenti che imprecavano contro una delle funzioni più odiose di Windows 11, Microsoft ha finalmente deciso di fare marcia indietro. SCOOBE, acronimo di “Second-chance Out-of-Box Experience”, sta per ricevere un restyling che lo renderà meno fastidioso. È quella schermata che appare quando si fa login, anche dopo che il sistema è stato già configurato, e costringe l’utente a passare attraverso una serie di prompt su funzionalità e impostazioni aggiuntive.

La funzione era stata pensata per aiutare gli utenti a scoprire nuove opzioni, ma si è rivelata talmente invasiva da richiedere un cambio di look per renderla meno irritante.

Windows 11 migliora SCOOBE (era ora!)

Questa “seconda possibilità” di configurazione, che dovrebbe aiutare a completare o migliorare l’esperienza d’uso, compare soprattutto in due casi: quando si crea un account locale invece di usare un account Microsoft, oppure quando si aggirano le richieste iniziali usando comandi come oobe\bypassnro per saltare la connessione a Internet o altri step obbligatori.

Nella recente build Dev di Windows 11, Microsoft ha trasformato SCOOBE da un percorso a ostacoli con schermate a raffica in un’unica pagina con una lista di funzionalità opzionali che si possono abilitare con semplici interruttori.

A essere migliorati sono soprattutto i pulsanti. Ora si può accettare o rifiutare tutto con un clic. Basta premere “Accetta tutto” o “Mantieni le impostazioni attuali”. Naturalmente, il secondo pulsante è meno appariscente…

Il punto di vista di Microsoft

Microsoft descrive la nuova esperienza come più intuitiva e semplificata . È affascinante come un’azienda possa definire “intuitivo” qualcosa che la maggior parte degli utenti vuole disattivare immediatamente. L’unica cosa davvero intuitiva sarebbe non mostrare SCOOBE a chi ha già configurato il sistema, ma evidentemente siamo ancora lontani da questo livello di intuizione.

SCOOBE appare più spesso sui sistemi con account locali e su quelli che usano trucchi per bypassare l’obbligo di connessione Internet durante l’installazione.

Per chi vuole liberarsi completamente di SCOOBE, la soluzione esiste: Settings > System > Notifications > Additional Settings e disattivate tutti e tre i toggle. È nascosto abbastanza in profondità da scoraggiare gli utenti casuali, ma accessibile abbastanza per non scatenare una rivolta degli utenti esperti.