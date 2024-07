Windows 11: fix temporaneo per l'app Foto

Microsoft ha fornito un fix temporaneo per il bug che riguarda l’app Foto di Windows 11 23H2 e 22H2. Il problema, confermato circa un mese fa, impedisce l’avvio su alcuni computer a causa di un policy relativa ai pacchetti in formato APPX. Interessa quindi principalmente gli utenti che usano le versioni professionali e aziendali del sistema operativo.

Soluzione provvisoria per l’app Foto

Il bug è stato notato dagli utenti in seguito all’installazione della versione 2024.11050.29009.0 dell’app Foto rilasciata il 4 giugno. Quando avviata viene mostrato un cerchio che ruota per alcuni istanti. Se viene utilizzato il tool Procmon (Process Monitor), l’errore è mostrato come “Accesso negato” al processo exit.

Dopo aver avviato l’indagine (18 giugno), Microsoft ha scoperto che il problema è quasi certamente dovuto alla policy che impedisce agli utenti non amministratori di installare le app Windows distribuite nel formato APPX, usato dal Microsoft Store. La policy non viene solitamente applicata in ambienti home, quindi gli utenti con Windows 11 Home non dovrebbero notare il problema.

In attesa di una soluzione definitiva, l’azienda di Redmond ha fornito un fix provvisorio. Deve essere scaricata l’ultima versione di Windows App SDK compatibile con l’architettura del processore (x86, x64 o am64). È necessario quindi eseguire il file con diritti di amministratore, scegliendo l’opzione specifica nel menu contestuale (tasto destro del mouse).

Al termine sarà possibile avviare l’app Foto senza errori. Il fix definitivo verrà rilasciato nei prossimi giorni, forse con l’aggiornamento facoltativo di fine mese.