Windows 11: foto profilo con l'IA generativa

Questa settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione della Preview Build 26231 di Windows 11, all’interno del canale Canary. È una versione di anteprima, disponibile per gli Insider coinvolti nella fase di test. Ciò che è emerso solo in seguito, non citato nel changelog ufficiale, è l’inclusione di una funzionalità sperimentale che permette di creare le foto profilo degli account con l’IA generativa, seguendo il trend del momento.

IA anche per le foto profilo degli account su Windows 11

A scoprirla e a segnalarla per primo è stato l’utente PhantomOcean3, da sempre fonte attendibile per le anticipazioni riguardanti il sistema operativo, con un post su X da cui abbiamo estratto lo screenshot riportato qui sotto. Si tratta di un vero e proprio editor per l’immagine, con opzioni per la sfocatura dello sfondo, per la correzione dell’illuminazione così da ottenere un effetto ritratto convincente e per l’aumento della risoluzione. Ci sono anche alcuni filtri, simili a quelli dei social network. Tutto questo si trova all’interno della sezione Account, nelle Impostazioni.

Chi ha installato l’ultima build di Windows 11 pubblicata nel canale Canary, può veder comparire la nuova funzionalità affidandosi all’applicazione ViVeTool (in download su GitHub) e seguendo questa procedura.

Premere la combinazione di tasti Win+X e selezionare Terminale (Admin);

passare al Promt dei comandi con Ctrl+Shift+2;

navigare fino alla cartella che contiene i file di ViveTool con il comando CD (ad esempio CD C:\Vive );

(ad esempio ); digitare vivetool /enable /id:45189370,47364920 e premere Invio;

e premere Invio; riavviare il PC.

Come sempre accade in questi casi, non è dato a sapere se la novità farà mai il suo debutto ufficiale nella versione finale di Windows 11. Non è da escludere che Microsoft possa decidere di abbandonarla dopo la fase di test oppure di intervenire per migliorarla, come avvenuto proprio oggi con Recall, presa di mira da feedback negativi e resa opzionale.