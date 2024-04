Un generatore di codici QR dentro Windows 11

C’è anche un generatore di codici QR nel nuovo aggiornamento KB5035953 per Windows 11 appena rilasciato da Microsoft, sotto forma di anteprima, agli Insider presenti nel canale Beta. Può tornare utile per condividere link o file con questa modalità. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Windows 11: codici QR e non solo con KB5035953

La novità, visibile qui sotto, sembra destinata a comparire in ogni parte e componente del sistema operativo quando l’utente fa click sulla voce “Condividi”. Vale anche per il browser Edge, così da poter inviare un codice che potrà poi essere scansionato per raggiungere la destinazione.

Fino a oggi è stato possibile farlo affidandosi a strumenti di terze parti. Essendo diventata una pratica comune, Microsoft ha deciso di includerla in Windows 11.

Novità anche per widget e Copilot

Un’altra novità introdotta dall’aggiornamento è quella che riguarda il posizionamento del pulsante relativo ai widget sulla barra delle applicazioni. Ora rispetta la decisione dell’utente in merito all’allineamento del menu Start e delle altre icone (Impostazioni, Personalizzazione, Barra delle applicazioni, Comportamenti della barra delle applicazioni, Allineamento Barra delle applicazioni). Se è stato selezionato “Al centro”, si sposta sul lato destro, appena prima della systray.

Anche l’assistente Copilot è protagonista dell’aggiornamento. Microsoft ha disegnato un nuovo menu, più completo, che si apre passando il cursore del mouse sull’icona dedicata oppure effettuando la copia di un qualsiasi testo sul PC (quest’ultima opzione può essere disabilitata). Lo screenshot qui sotto è stato condiviso sulle pagine del sito Windows Latest.

L’elenco delle novità introdotte da KB5035953 non finisce qui: ci sono anche il ritorno del supporto al drag-and-drop per la barra dell’indirizzo in Esplora file e il salvataggio di alcune opzioni aggiuntive da parte dell’utility Backup. Tutti i dettagli sono riportati nel post comparso sulle pagine del blog ufficiale.

Infine, ricordiamo che Microsoft sta sperimentando un nuovo layout per il menu Start, pensato per ottimizzare l’utilizzo dello spazio a disposizione con una griglia di icone. Ne abbiamo scritto ieri in un articolo dedicato (l’immagine è di PhantomOcean3 su X).

Come sempre accade in questi casi, non è dato a sapere se e con quali tempistiche le novità saranno distribuite su larga scala nella versione finale di Windows 11. Prima del rollout sarà necessaria una fase di test in cui raccogliere feedback e pareri.